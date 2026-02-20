レトロなデザインをゴルフシューズで復刻！ミズノ『CONTENDER GS』＆『CITY WIND GS』、2月20日デビュー
ミズノから、新作シューズのアナウンス。「本日2/20（金）、新製品ゴルフシューズ『CONTENDER GS』と『CITY WIND GS』を公式オンラインおよび直営店限定品として発売いたします。ライフスタイルシューズ『ミズノスポーツスタイル』のデザインとゴルフシューズのソールを組み合わせた、カジュアルなスタイリングにぴったりです」と、同社広報。
【画像】高い方の『CONTENDER GS』のデザイン詳細
「CONTENDER GSは、1995年にトレーニングシーンやタウンユースも想定され発売されたランニングシューズをライフスタイル仕様に復刻した『CONTENDER』デザインのゴルフシューズです。高いグリップ力を発揮する『HAZARD ENERZY』シリーズと同じソールを採用しています。 CITY WIND GSは、1989年リリースのテニスシューズを、当時のディティールでライフスタイル仕様に復刻したモデル『CITY WIND』デザインのゴルフシューズです。外側にT字の壁をつくる事によって歩きやすさと使いやすさを実現したスパイクレスソールが特徴です」（同） いずれもウィズは3E、防水一年間保証、カラーは4色ずつで、『CONTENDER GS』が片足（26.0cm）375gで税込17,600円、『CITY WIND GS』は片足（26.0cm）335gで15,400円。
