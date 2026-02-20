高橋英樹、“ぶ厚い”わが家のフレンチトーストを披露 食パンは自ら厚切りに、ポイントも紹介「しみしみで、美味しそう」「レシピありがとう」
フリーアナウンサー・高橋真麻（44）の父で俳優の高橋英樹（82）が18日、自身のブログを更新。「我が家のフレンチトースト」と題し、“ぶ厚い”フレンチトーストを披露した。
【写真】「しみしみで、美味しそう」高橋家の“ぶ厚い”フレンチトースト
高橋は「こちらが出来上がり！」と、黄金色に焼き上がったフレンチトーストの写真を投稿。
こだわりは準備の段階から始まっており「まずは食パンを厚切りにして牛乳にヒタヒタにつけて、、とき卵をペタペタつけましてバターで少しずつ焼きます」と、その工程を詳しく紹介。
さらに、おいしさを引き出すポイントとして「厚切り食パンにホカホカ熱が入るように焼いたあと蒸します」というひと手間を公開。「バターもしみこんで、、あとは皿に移してハチミツやメイプルシロップをかけて食べます」と、至福の食べ方をつづった。
コメント欄には「しみしみで、美味しそう」「レシピありがとう」「私も食べたくなりました」「素敵」「工程の様子、どの状態も美味しそう」などの声が多数寄せられている。
