小島瑠璃子、自身の過去報道に言及 憶測で“不倫”と伝えられ「全員に信じられてしまった」
ABEMAのバラエティ番組『資産、全部売ってみた』（後11：00）初回が、19日に放送された。
【動画】小島瑠璃子、憶測で“不倫”と報道される
同番組は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する、全3話の“人生再スタート応援バラエティ”。小島瑠璃子、平成ノブシコブシの吉村崇がMCを務める。
第1回の“資産を全部売る”ゲストとして、モデル・タレントのゆきぽよが登場。ギャルモデルとしてバラエティ番組でも引っ張りだこだったゆきぽよが、これまで築いてきた資産を売却する。
スタジオでは、ゆきぽよの告白に、番組MCの小島が「本当にわかる点が多い」と共感し、自身の過去の報道について言及。「熱愛報道が出て、不倫だって言われたんですよ。本当に違って、不倫じゃない証拠の記事も出たんですけど、そっちは全く見られなくて…」と振り返った小島。「最初に憶測で不倫だって第一報で書かれたものを、全員に信じられてしまった。そのあと、どういう事実の記事が出ても、それは浸透しきらず終わった」と語り、事実ではなくとも、一度広がった情報が訂正されにくいという現実に苦しんでいた過去を明かしていた。
