大阪の恒例フェス『FM802 MEET THE WORLD BEAT』2026豪華出演アーティスト決定 あいみょん、DISH//、BE:FIRST、レミオロメンも【一覧】
FM802による恒例の野外音楽フェスティバル『FM802 MEET THE WORLD BEAT 2026』の開催が決定し、出演アーティストが20日、発表された。あいみょん、HY、OddRe:、DISH//、Bialystocks、BE:FIRST、Furui Riho、マカロニえんぴつ、レミオロメンの9組がラインナップされた。
【写真】「ただのファンしてて可愛すぎる。。。」あいみょん思い出の集合ショット
『MEET THE WORLD BEAT』は、FM802のコーポレートアイデンティティである「Meet the music on the radio」を体現するイベントとして、「ラジオで音楽を伝え、ライブでアーティストを伝える」という理念のもと、1990年に誕生以来、毎年恒例のイベントとなっている。
チケットが確実に手に入るRADIPASS PLATINUM会員（FM802・FM COCOLO年会費制ファンクラブ）は、3月8日まで受付中。さらに、2月20〜26日の1週間は、FM802の放送を聴くとチケットの応募ができる。
■『FM802 MEET THE WORLD BEAT 2026』
日時＝2026年5月23日（土） 開場10:30／ 開演12:00／終演19:00（予定） （雨天決行・荒天中止）
会場＝万博記念公園自然文化園「もみじ川芝生広場」
出演＝あいみょん、HY、OddRe:、DISH//、Bialystocks、BE:FIRST、Furui Riho、マカロニえんぴつ、レミオロメン
【Front Area】
大人＝全自由：6000円『税込）／全自由タオル付：7800円（税込）
子供＝全自由：3000円（税込）／全自由タオル付：4800円（税込）
【Feelin’ Area】
大人＝全自由：3500円（税込）／全自由タオル付：5300円（税込）
子供＝全自由：1500円（税込）／全自由タオル付：3300円（税込）
※万博記念公園自然文化園への入園料が別途必要
【チケットFM802番組先行受付スケジュール】
・2月20日（金）12：00〜18：00 『FRIDAY Cruisin' Map!!』
・2月21日（土）12：00〜18：00『SATURDAY AMUSIC ISLANDS-AFTERNOON EDITION-』
・2月22日（日）7：00〜12：00 『SUPERFINE SUNDAY』
・2月23日（月・祝）6：00〜11：00 『on-air with TACTY IN THE MORNING』
・2月24日（火）11：00〜14：00『UPBEAT! 』
・2月25日（水）14：00〜17：51 『THE NAKAJIMA HIROTO SHOW 802 RADIO MASTERS』
・2月26日（木）21：00〜23：48 『ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!-』
