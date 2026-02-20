「思いのほか使える…」「推し活でも活躍」インク不要＆超コンパクト、撮ったその場でプリントできるミニプリンター
写真を撮る機会は増えたけど、形にする機会は格段に減っている。わざわざプリントするのも、大きなプリンターに手を伸ばすのも意外と手間…という人におすすめなのが、手のひらサイズのミニフォトプリンターだ。旅行先やカフェ、推し活の現場で撮った写真を、その場で印刷できる。アルバムに貼ったり、手帳にデコったり、プレゼントに添えたりと使い道は無限大だ。今回は、インク不要タイプから高画質モデル、コスパ重視のサーマル式まで、便利すぎる小さなプリンターを厳選して紹介する。
■思い出を“その場で”残す、シールも作れる…コンパクトサイズのミニフォトプリンター
ミニフォトプリンターの魅力は、撮った瞬間に“形”にできることだ。小さいのでお出かけの際にも邪魔にならず、旅行先でも活躍する。推し活の写真も、その場で形に。さらに、シール対応モデルなら、写真をそのままフォトステッカーとして活用することも。ノートやスマホケース、ギフトラッピングのデコレーションにも使えて、アイデア次第で活躍の場は広がる。スマホの中に眠っていた写真が、日常を彩るリアルなアイテムへと変わるのだ。
■キヤノン iNSPiC PV-223-WH
インク不要のZINK方式を採用した、手のひらサイズのスマホ専用プリンター。Bluetooth接続でアプリから簡単に印刷でき、約5×7.6cmの写真をシール紙で出力可能。コンパクトながらフルカラー対応で、外出先でもサッと取り出して使えるのが強みだ。推し活や旅行、手帳デコなど“すぐ貼れる”利便性が魅力。持ち歩き前提で作られた、気軽さ重視の1台だ。
●おすすめポイント
・インク不要でランニングコストが分かりやすい
・シール対応で手帳やノートにそのまま貼れる
・軽量＆コンパクトで持ち運びしやすい
■キヤノン SELPHY CP1500
昇華型熱転写方式を採用し、高画質＆長期保存に強いモデル。ポストカードサイズにも対応し、自宅で本格的な写真プリントを楽しめる。Wi-Fi接続でスマホから簡単に印刷でき、家族写真や年賀状づくりにも活躍。コンパクトながら据え置き向きで、画質重視派におすすめだ。
●おすすめポイント
・色再現に優れた高画質プリント
・ポストカードサイズ対応
・防水・耐久性に優れた仕上がり
■Xiaomi ポータブルフォトプリンター 1S
約180gの超軽量モデル。ZINKインクレス方式で、専用シールフィルムに印刷できる。複数ユーザー同時接続にも対応しており、イベントやパーティーでの共有もスムーズ。価格も比較的手頃で、初めての1台として選びやすい。
●おすすめポイント
・180gの超軽量設計
・複数ユーザー同時接続対応
・シール印刷可能でデコに便利
■KODAK Mini Shot 2 レトロ
インスタントカメラとフォトプリンターが一体化した2-in-1モデル。スマホで撮影した写真をプリントすることもできるが、KODAK Mini Shot 2 レトロで撮影することもできるので、その場で撮影→即プリントが可能。4PASS技術で鮮やかな仕上がりだ。レトロなデザインも魅力で、イベントやパーティーで盛り上がること間違いなし。
●おすすめポイント
・カメラ＆プリンター一体型
・4PASS方式で高画質
・レトロデザインがかわいい
■富士フイルム instax mini Link3
チェキフィルムにスマホ写真をプリントできる人気シリーズの最新モデル。独自の色味や風合いが楽しめ、アプリ機能も充実。動画の一部を切り出して印刷する機能など、遊び心も満載だ。チェキらしい余白デザインも魅力。
●おすすめポイント
・チェキならではの風合い
・アプリ機能が充実
・ギフトや推し活にも最適
■Phomemo M03
感熱式のモバイルプリンター。白黒印刷できれいな写真を残したい場合には向かないが、メモやラベル、手帳用素材の印刷に便利。用紙サイズも選べ、価格も比較的リーズナブル。コスパ重視で“ちょっとした印刷”をしたい人におすすめだ。
●おすすめポイント
・コンパクトで持ち運びやすい
・メモやラベル印刷に最適
・比較的手頃な価格帯
スマホに溜まる一方だった写真も、小さなプリンターがあれば“その場で形”にできる。高画質重視なら昇華型、気軽さ重視ならインクレス、デコやラベル用途ならサーマル式と、用途に合わせて選べるのも魅力だ。思い出を残す方法は、データだけじゃない。小さな1台が、日常を少し豊かにしてくれる。
