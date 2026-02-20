声優・坂倉花、肩出し＆足出しの書影カット解禁 初の写真集は『Blooming』
『ラブライブ！スーパースター!!』鬼塚冬毬役、スクールアイドルグループ「Liella!（リエラ）」のメンバーで知られる声優・坂倉花の初写真集が4月3日にKADOKAWAから発売される。このほど、写真集のタイトルが、『Blooming』に決定。あわせて、書影カットが解禁された。
【写真】別カットがいっぱい！坂倉花1st写真集店舗特典一覧
タイトル『Blooming』には、「これからも自分らしく咲いて、みなさんの笑顔もいっぱい咲かせていきたい！」という坂倉の思いが込められている。
本写真集はタイトルの『Blooming』の名にふさわしく、咲きほこる花のように生き生きとした見ごたえ抜群のカットが盛りだくさんになっている。
撮影は大阪、京都、奈良、宮古島にて行われ、バリエーション豊かな衣装を着用し、コンセプトに合わせた修学旅行生らしい制服姿も収録されている。坂倉自身の誕生日に発売となるメモリアルな1冊だ。
また、各法人の特典内容の情報も更新されている。
