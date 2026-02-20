◇プロ野球・巨人1軍春季キャンプ 第5クール2日目（20日、沖縄・那覇）

巨人の田中将大投手が、坂本勇人選手と対戦して感じた、その状態の良さについて明かしました。

ここまで順調な調整を進められているという田中投手。しかし先日のライブBPでは坂本勇人選手に初球をしっかりとはじき返される様子がありました。結果はセンターフライとなるも「速いボールにしっかりとタイミングが合って、とらえられているという印象をすごく受けた」と振り返ります。

この日は則本昂大投手もライブBPに登板。則本投手も坂本選手の状態のよさを感じていたといいます。田中投手は「則本のストレートもそうですし、僕は初球でいきなりタイミング合ってたので。ノリとも話して『勇人いいよなぁ』、『坂本さんいいっすね』という話には自然となりましたね」と言葉を交わしたことを明かしました。

宮崎での1次キャンプ最終クールで臨時コーチをつとめた松井秀喜さんも、坂本選手の状態について「非常に動きも鋭かったし、動きも良かった」と評価。再起が期待される中での仕上がりにも注目です。