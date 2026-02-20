フリーアナウンサーの住吉美紀（52）が、20日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。今は亡き父が、映画の撮影に参加した思い出を語った。

住吉は商社マンだった父の赴任にともない、小学生時代の4年間をアメリカ・シアトルで過ごした。中学時代に日本へ戻り、高校では再びカナダ・バンクーバーへ。

番組で、スーツ姿でキメた父との高校の卒業式当日の写真が紹介されると、司会の黒柳徹子は「カナダで映画撮影があって、日本人マフィアの役でお出になったんですって？」と質問した。

住吉は「カナダのバンクーバーは、“ハリウッド・ノース”なんて呼ばれていて、今もいろんな映画やドラマのロケが行われる場所」と説明。当時日本の映画の撮影が行われており、バンクーバーでは「ドンの葬儀シーンを撮る」という話があった。

住吉いわく「結構コワモテ」の父は、現地在住の日本人仲間から「これは絶対、応募したほうがいいですよ」と勧められ、葬儀の参列者のエキストラとして撮影に参加したという。

しかし完成した映画を見たという住吉は、「何百人の葬儀シーンだったので、見ても父が分からなかった」と苦笑い。「セリフはもちろん、エキストラなんでありませんでした」と笑っていた。