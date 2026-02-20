タレントのスザンヌが１７日深夜放送の日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」に出演。小学生の一人息子から言われたショッキングなひと言を告白した。

この日のテーマは新たな生き方や仕事に挑戦する「セカンドキャリア」。

スザンヌは、昨年２月に故郷の熊本にある約７０年続く老舗旅館を買い取り、リフォームして「龍栄荘」をオープンさせた。建物は約２４００万円で買い取ったものの、屋根の張り替えに２０００万円、床の張り替えに７５０万円と費用がかさみ、最終的にはトータル１億５０００円かかったという。

「ウチの子、次、中学校１年生なんですけど、『ママの仕事って何？ママは、いつもご飯をおいしそうに食べてニコニコ笑ってるだけじゃん』って言われたことがあって」と息子から言われた言葉を明かすと、スタジオから悲鳴が上がった。

「芸能の仕事って伝わりづらいみたいで…。旅館だったら、一生懸命お皿洗ったり、運んでたりする背中を見せてあげられるのかなっていうので、それはスゴくよかったかなと思いますね」と転職して良かったことのひとつとして挙げていた。

スザンヌは２０１５年に元野球選手の夫と離婚し、当時１歳だった息子とともに、地元の熊本に移住している。