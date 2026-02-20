日本時間午後１０時半に１０－１２月期の米国内総生産（ＧＤＰ）速報値が発表される。大方の予想は前期比年率換算２．８％増となっており、７－９月期の同４．４％増から成長が鈍化すると見込まれている。米アトランタ地区連銀の経済予測モデル「ＧＤＰナウ」は、１０－１２月期の米ＧＤＰを前期比年率換算３．０％増としており、１０－１２月期の米ＧＤＰ速報値が予想を上回る結果になるようであれば、ドルが買われる可能性がある。



また、日本時間午後１０時半には１２月の米個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数も発表される。大方の予想は前年比２．８％上昇となっており、前年比の伸びは前月の２．８％上昇から変わらないとみられている。



さらに、日本時間午後１０時半には１２月の米個人所得、１２月の米ＰＣＥも発表される。１２月の米個人所得は、大方の予想が前月比０．３％増となっており、前月比では７カ月続けて増加すると見込まれ、１２月の米ＰＣＥは、大方の予想が前月比０．３％増となっており、前月比では７カ月続けて増加するとみられている。



MINKABU PRESS

