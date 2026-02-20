SHISHAMO、ファイナルツアー4公演の開催見合わせを発表 宮崎朝子が体調不良「多大なるご迷惑をおかけしますことを重ねましてお詫び申し上げます」
ロックバンド・SHISHAMOが20日、公式サイトを更新。宮崎朝子の体調不良のため、「SHISHAMO ファイナルツアー2026「さよならボヤージュ!!!」の奈良、広島、高松、福岡公演の開催を見合わせると発表した。
【写真】生田絵梨花＆SHISHAMOが結成したコラボバンド“IKUSHAMO”
サイトでは「“SHISHAMO ファイナルツアー2026『さよならボヤージュ!!!』” 奈良、広島、高松、福岡公演 開催見合わせのお知らせ」と題したお知らせを掲載。「この度、Gt.Vo 宮崎朝子の体調不良により、“SHISHAMO ファイナルツアー2026「さよならボヤージュ!!!」” の下記4公演につきまして開催を見合わせとさせていただきます」と発表した。
見合わせるのは、2月21日の奈良、23日の広島、27日の香川、3月1日の福岡の4公演。振替公演、チケットの払い戻しについては「現在調整中」とし、決まり次第公式サイトで伝える。
上記4公演の開催日当日には同じ会場で、“SHISHAMO ファイナルツアー2026「さよならボヤージュ!!!」” の初日＝2月11日に行われた神奈川・カルッツかわさき（川崎市スポーツ・文化総合センター） ホール公演の映像を、全編ノーカットで上映する。チケットの保持者は無料で来場できる。
サイトでは「直前のご案内となり、ご来場を予定してくださったお客さま、関係者の皆さまに多大なるご迷惑をおかけしますことを重ねましてお詫び申し上げます」と謝罪した。
SHISHAMOは昨年9月、公式サイトを通じて、今年6月13、14日のUvanceとどろきスタジアム by Fujitsu（等々力陸上競技場）のライブをもって活動を終了すると発表した。
【写真】生田絵梨花＆SHISHAMOが結成したコラボバンド“IKUSHAMO”
サイトでは「“SHISHAMO ファイナルツアー2026『さよならボヤージュ!!!』” 奈良、広島、高松、福岡公演 開催見合わせのお知らせ」と題したお知らせを掲載。「この度、Gt.Vo 宮崎朝子の体調不良により、“SHISHAMO ファイナルツアー2026「さよならボヤージュ!!!」” の下記4公演につきまして開催を見合わせとさせていただきます」と発表した。
上記4公演の開催日当日には同じ会場で、“SHISHAMO ファイナルツアー2026「さよならボヤージュ!!!」” の初日＝2月11日に行われた神奈川・カルッツかわさき（川崎市スポーツ・文化総合センター） ホール公演の映像を、全編ノーカットで上映する。チケットの保持者は無料で来場できる。
サイトでは「直前のご案内となり、ご来場を予定してくださったお客さま、関係者の皆さまに多大なるご迷惑をおかけしますことを重ねましてお詫び申し上げます」と謝罪した。
SHISHAMOは昨年9月、公式サイトを通じて、今年6月13、14日のUvanceとどろきスタジアム by Fujitsu（等々力陸上競技場）のライブをもって活動を終了すると発表した。