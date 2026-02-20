今年6月をもって活動終了するスリーピースバンド「SHISHAMO」が20日、公式サイトを更新。ギター・ボーカルの宮崎朝子（31）の体調不良により、全国ツアー4公演の開催を見合わせると発表した。

同サイトで「この度、Gt.Vo 宮崎朝子の体調不良により、“SHISHAMO ファイナルツアー2026「さよならボヤージュ!!!」” の下記4公演につきまして開催を見合わせとさせていただきます」と発表。2月21日の奈良公演、23日の広島公演、27日の香川公演、3月1日の福岡公演の開催を見合わせる。

「公演を楽しみにしていただいております皆さまには、ご迷惑とご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます」と謝罪し、振替公演やチケットの払い戻しについては現在調整中で、決定次第発表するとした。

「SHISHAMO」は2010年、高校の軽音楽部のメンバーにより「柳葉魚」として結成。2014年に松本彩が脱退し、松岡彩が加入。2017年には「明日も」がNTTドコモのCMソング、川崎フロンターレの応援歌に採用され、同年11月に「NHK紅白歌合戦」に初出場した。吉川はドラム担当。「僕に彼女ができたんだ」、「僕、実は」など楽曲の作詞もしている。

昨年9月には公式サイトなどを通じ、今年6月13、14日のワンマンライブをもって活動を終了することを発表した。