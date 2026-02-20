【ユニクロ最新チラシ】PEANUTSコラボやユニクロCパーカなどが値下げ中。春のお出かけコーデがお得に揃う7日間。
ユニクロが毎週発行している、折込チラシとデジタルチラシ。
2026年2月20日から26日までの期間は「3連休特別号」。セーター、ジャケット、パーカなど、春本番に備えて押さえておきたいアイテムが特別価格に値下げ中です。
高機能なベストセラーアイテムが大量値下げ
●スムースコットンクルーネックセーター（期間限定価格2990円）
コットン100％のやわらかな肌触りとゆったりとしたサイズ感で、着心地バツグンのセーター。
絶妙なショート丈で幅広いボトムスと合わせやすく、春のファッションに欠かせない存在になりそう。
●ジャージーバレルレッグパンツ（期間限定価格2990円）
定番のワイドシルエットと立体的なバレルシルエットを掛け合わせたパンツは、ふっくらとした丸みが足の肉感やお尻を自然にカバーしつつ、綺麗なシルエットが叶います。
さり気ないトレンド感と洗練されたデザインで、シーズン問わず活躍する万能アイテムです。
●ピーナッツ コーチジャケット（期間限定価格4990円）
25年12月に登場したばかりの「PEANUTS」コラボアイテムが早くも値下げ。前面、背面、裏地まで、「PEANUTS」の世界観を存分に感じられる、レトロ可愛いデザインです。
小雨程度の水をはじく撥水効果に、体型カバーと快適な着心地を叶えるリラックスシルエットと、機能性も忘れません。
●スウェットオーバーサイズプルパーカ（期間限定価格2990円）
大人気コレクション「UNIQLO : C」のスウェットパーカは、トレンド感と立体感を兼ね備えた一着。
ゆったりとしたシルエットでカジュアルさがありながら、ハリ感のある生地感、無駄を削ぎ落としたポケットといったデザインにより洗練された印象を与えてくれます。
この他にも、「ウォッシャブルミラノリブクルーネックセーター」は2990円、「パフテックパーカ」は6990円、「オックスフォードシャツ」は2990円、「クレープジャージーワンピースノースリーブ」は2990円など、期間限定価格のアイテムがたっぷり。
春のおでかけに活躍するアイテムを、さらにお得にゲットできるチャンスです。
※画像は公式サイトより。
（C）2026 Peanuts Worldwide LLC
