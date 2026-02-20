北川精機<6327.T>が異彩を放つ大幅高で７連騰。一時１３．６％高の１６０５円まで買われ、連日の上場来高値更新と青空圏を舞い上がる展開をみせている。プリント基板の真空プレス機の製造・販売を主力展開するが、その商品シェアは世界屈指であり、海外売上高が国内を上回るグローバル企業として海外投資家からの視線も熱い。



とりわけＡＩデータセンター投資が世界的に加速するなか、ＡＩサーバー向け高性能プリント基板材料である銅張積層板（ＣＣＬ）の需要が急拡大していることが強力な追い風となっている。同社はこのＣＣＬ成形用真空大型プレス機で抜群の競争力を有し、世界トップシェアを確保している。２６年６月期の経常利益は前期比４４％増の８億６０００万円と過去最高を更新する見通し。更に、同社には株式需給面からも思惑がある。それは物言う株主として名を馳せる香港系ヘッジファンドのリム・アドバイザーズが積極的に同社株を買い増す動きを継続していることで、直近データでは昨年１０月１４日（報告書提出義務発生日）時点で１８．２４％に達している。これが、ここ最近のＡＩデータセンター関連として開花した同社株の人気素地と共鳴して、株価に強力な浮揚効果を与えている。



