騎手の武豊（56）が2月19日、自身の Instagramを更新した。武が投稿した、プロ野球選手の藤浪晋太郎投手（31）と坂本勇人選手（37）との3ショットが反響を呼んでいる。

武と藤浪が焼肉を食べに行ったところ、隣の席に偶然坂本がいたという。投稿された写真には、ほほえみながらカジュアルな装いの3人が収められており、3人の身長差が目立つ1枚となっている。読売ジャイアンツと横浜DeNAベイスターズの球団HPによると、坂本は身長186センチ、藤浪は197センチあり、170センチの武との差が際立っている。武は「ジョッキーの中では、これでもかなり背が高い方なんです（笑）」ともつづった。

【画像】記念撮影する武、坂本、藤浪（写真は武豊 Instagramより引用）

この投稿には、「武豊さんの方が年上なのに、2人共に対して、さん付けで投稿されてる感じが、お人柄感じます」と言った、一回り以上年下のアスリートに対しても謙虚に接する武を称賛する声や「普段競馬界でばかり見ているので武さんが小さく見えるのはレアですね」「2人が大きすぎるだけです。笑笑」などの声があった。