対象の1つ「G-DRIVE ArmorATD」

ウエスタンデジタル（WD）は2月20日（金）、クリエイター向け外付けストレージブランド「SanDisk Professional」を「G-DRIVE」に統合すると発表した。

対象となるのはデスクトップ用の外付けHDD「G-DRIVE」、ポータブルHDD「G-DRIVE ArmorATD」などいずれもHDD製品。既存のSanDisk Professional製品については、WDによるサポートおよび保証を継続する。

G-DRIVEは写真、映像、音楽制作などのプロフェッショナル向けのストレージブランド。現在SanDisk Professionalブランドで販売中の製品は今月末までにG-DRIVEへ移行する予定だという。

今回のブランド移行は、2025年2月下旬にWestern DigitalがHDD専業の独立企業として分社したことに伴うもの。エンタープライズ向けのWD Gold、NAS向けのWD Red、ゲーミング向けのWD_BLACKなど、従来のHDD製品も引き続きWDで提供する。