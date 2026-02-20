20日15時現在の日経平均株価は前日比662.08円（-1.15％）安の5万6805.75円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は334、値下がりは1229、変わらずは29と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は139.05円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が121.94円、東エレク <8035>が84.23円、ファストリ <9983>が42.52円、イビデン <4062>が29.41円と続いている。



プラス寄与度トップは中外薬 <4519>で、日経平均を33.99円押し上げている。次いで住友電 <5802>が13.24円、大塚ＨＤ <4578>が8.36円、三井金属 <5706>が5.10円、ＩＨＩ <7013>が4.91円と続く。



業種別では33業種中5業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、石油・石炭、医薬品、建設と続く。値下がり上位には証券・商品、輸送用機器、空運が並んでいる。



※15時0分11秒時点



