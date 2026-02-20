マキアージュのカフェイベントが表参道で2月23日まで開催中！「白玉ファンデ美容液」の世界観を再現
2026年2月23日(祝)まで、資生堂のトータルメイクアップブランド「マキアージュ」による期間限定カフェイベント「白玉処MOCHillAGE」がZeroBase表参道で開催中。
【写真】マキアージュと「PATISSERIE ASAKO IWAYANAGI」がコラボした限定白玉スイーツ
会場では2月21日(土)に発売されるマキアージュの新商品「マキアージュ エッセンスリキッド EX ブライトグロウ」、通称「白玉ファンデ美容液」をどこよりも早く試せるほか、同ブランド初となるコラボスイーツが提供されている。
マキアージュの「ファンデ美容液」は、2025年2月にリニューアル発売して以降、2025年累計でベストコスメのアワードを24賞(※マキアージュ調べ)受賞した、マキアージュを代表するファンデーション。
昨今の若年層の「より明るく、透明感の高い肌になりたい」というニーズに着目し、今回、白玉のようにワントーン明るい肌を作る「白玉ファンデ美容液」の発売に至ったそうだ。
提供されるスイーツは、“予約困難なパティスリー”として有名な「PATISSERIE ASAKO IWAYANAGI」とコラボした限定白玉スイーツ(無料)。事前予約が必要だが、当日予約枠も用意されているので、訪れる前に公式サイトをチェックしよう。
このスイーツは“好きなメイク”を選ぶとベースやトッピングが決まるシステムで、自分だけの白玉スイーツを作れるのが特徴。筆者は、「白玉ファンデ美容液」の3種のカラー「ミルキーピンク」「ピュアピンク」「コーラルピンク」から、「コーラルピンク」を選んだところ、白玉、ナタデココ、ゼリーシートが入ったものをもらえた。
トッピングは、「Lip」の項目から「ココロ躍る方へ」を、「Eye shadow」の項目から「ジンジャーシュガー」をオーダー。パチパチ弾けるチョコクランチとジンジャーのソースが絶妙にマッチし、ユニークな味わいを演出していた。
また、会場2階にはイートインスペースのほか、「白玉ファンデ美容液」の世界観を再現したフォトスポットやタッチアップコーナー、SNSに投稿することでコスメセットなどのプレゼントがもらえる「白玉くじ」が用意されている。来る春に向けて、理想の肌になれるファンデーションを見つけてみてはいかがだろうか。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
