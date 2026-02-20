2026年2月23日(祝)まで、資生堂のトータルメイクアップブランド「マキアージュ」による期間限定カフェイベント「白玉処MOCHillAGE」がZeroBase表参道で開催中。

【写真】マキアージュと「PATISSERIE ASAKO IWAYANAGI」がコラボした限定白玉スイーツ

会場では2月21日(土)に発売されるマキアージュの新商品「マキアージュ エッセンスリキッド EX ブライトグロウ」、通称「白玉ファンデ美容液」をどこよりも早く試せるほか、同ブランド初となるコラボスイーツが提供されている。

マキアージュの「ファンデ美容液」は、2025年2月にリニューアル発売して以降、2025年累計でベストコスメのアワードを24賞(※マキアージュ調べ)受賞した、マキアージュを代表するファンデーション。

昨今の若年層の「より明るく、透明感の高い肌になりたい」というニーズに着目し、今回、白玉のようにワントーン明るい肌を作る「白玉ファンデ美容液」の発売に至ったそうだ。

新商品の「マキアージュ エッセンスリキッド EX ブライトグロウ」(本体/3960円、レフィル/3740円 ※参考価格のため店舗によって異なる場合あり)


提供されるスイーツは、“予約困難なパティスリー”として有名な「PATISSERIE ASAKO IWAYANAGI」とコラボした限定白玉スイーツ(無料)。事前予約が必要だが、当日予約枠も用意されているので、訪れる前に公式サイトをチェックしよう。

このスイーツは“好きなメイク”を選ぶとベースやトッピングが決まるシステムで、自分だけの白玉スイーツを作れるのが特徴。筆者は、「白玉ファンデ美容液」の3種のカラー「ミルキーピンク」「ピュアピンク」「コーラルピンク」から、「コーラルピンク」を選んだところ、白玉、ナタデココ、ゼリーシートが入ったものをもらえた。

トッピングは、「Lip」の項目から「ココロ躍る方へ」を、「Eye shadow」の項目から「ジンジャーシュガー」をオーダー。パチパチ弾けるチョコクランチとジンジャーのソースが絶妙にマッチし、ユニークな味わいを演出していた。

会場外で配布される整理番号付きオーダーシートに、なりたい白玉肌や好きなメイクを記入する


筆者は「コーラルピンク」「ココロ躍る方へ」「ジンジャーシュガー」でオーダー！プルンとした食感やさわやかなジンジャー風味が楽しめた


また、会場2階にはイートインスペースのほか、「白玉ファンデ美容液」の世界観を再現したフォトスポットやタッチアップコーナー、SNSに投稿することでコスメセットなどのプレゼントがもらえる「白玉くじ」が用意されている。来る春に向けて、理想の肌になれるファンデーションを見つけてみてはいかがだろうか。

2階のイートインスペース


2階には「白玉ファンデ美容液」の世界観を再現したフォトスポットが。スイーツと一緒に記念撮影がおすすめ


「白玉ファンデ美容液」のタッチアップコーナー


スイーツができるまで、新商品のタッチアップを楽しもう


1階にも「白玉ファンデ美容液」を体験できるエリアがある


