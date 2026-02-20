ミラノ・コルティナオリンピック™は日本時間20日夜から21日早朝にかけて大会15日目が行われる。

日本のメダル総数は、過去最高の前回北京五輪（22年）の18個を上回る「24個」（金5、銀7、銅12）。金メダルは98年長野大会の過去最多「5個」に並んでいる。大会15日目もメダルの可能性が高い競技が実施される。

スピードスケート／女子1500m

今大会3個のメダルを獲得した郄木美帆（31、TOKIOインカラミ）が、4個目のメダル獲得を目指し1500mに登場する。女子最多、冬季五輪最多の10個の記録を更新するのか注目だ。同種目で世界記録を持つ郄木は、過去2大会は銀メダルを獲得しており、初の金メダルを狙う。日本からは佐藤綾乃（29、ANA）、堀川桃香（22、富士急行）らが出場する。

ショートトラック／男子5000mリレー・女子1500m

ショートトラック種目の最終日となる大会15日目。女子1500mにはエース・中島未莉（22、トヨタ⾃動⾞）や平井亜実 （28、トヨタ⾃動⾞）、長森遥南（23、アンリ・シャルパンティエ）の3選手が登場する。

フリースタイルスキー／女子スキークロス・予選〜決勝

複数の選手が一斉にスタートし、コース上のジャンプやウェーブ、バンクなどのアイテムを乗り越えて、ゴールの先着順を争うスキークロス。同種目で最年長34歳の向川桜子（富士フイルムBI秋田）は前回の北京ではアルペンの代表として出場。スキークロスに転向して初めての五輪となる。



【大会15日目 日本選手の主な出場種目】

◆20日

フリースタイルスキー／女子スキークロス・予選〜決勝

フリースタイルスキー／男子エアリアル・予選

フリースタイルスキー／男子ハーフパイプ・予選

フリースタイルスキー／男子エアリアル・決勝

◆21日

スピードスケート／女子1500m

フリースタイルスキー／男子ハーフパイプ・決勝

ショートトラック／女子1500m・準々決勝〜決勝

ショートトラック／男子5000mリレー・順位決定戦〜決勝



※写真は郄木美帆選手