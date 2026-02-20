高市首相は２０日午後の衆院本会議で、就任後初となる施政方針演説を行った。

先の衆院選での圧勝を踏まえ、「政策のあり方を根本的に転換する」と宣言し、「責任ある積極財政」などを推進する決意を示した。

首相は冒頭、「謙虚に、しかし大胆に、政権運営にあたっていく」と表明した。「すべては国民のため」とし、２０２６年度予算の年度内成立を視野に「迅速な審議」を呼びかけた。

首相は「経済成長を実現するために必要な財政出動をためらうべきではない」と強調した。補正予算を前提としない当初予算を２年がかりで作りあげ、成長投資などの予算は「別枠で管理する仕組み」を導入する考えだ。裁量労働制の見直しに向けた検討を進めるとも述べた。

中低所得者の負担を軽減するため、給付付き税額控除の制度設計などを超党派の「国民会議」で検討する考えも表明。制度導入まで、飲食料品の消費税を２年間に限り、ゼロ税率とするための「検討を加速する」と強調した。野党の協力が得られれば、夏前に中間とりまとめを行い、関連法案を早期に提出する方針だ。

分断が進む国際情勢を踏まえ、国際秩序の維持に貢献する「責任ある日本外交」を掲げた。提唱から１０年となる「自由で開かれたインド太平洋」の「戦略的進化」も打ち出した。

憲法改正については、与党が衆院総定数の３分の２超の議席を確保したことを受け、国会発議が「早期に実現されることを期待する」と呼びかけた。