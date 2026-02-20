テレビ朝日弘中綾香アナウンサーが19日放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜深夜0時45分）に出演。関西弁を使う男性について言及した。

番組では「あざと連ドラ」をモニタリングし、作中に関西弁の男性が登場した。南海キャンディーズ山里亮太は「なんかあるのかな。関西弁の方が距離が縮まりやすいとか？」と質問した。

大阪出身のFANTASTICSの中島颯太は「関西弁でも仕事のときは標準語の方が僕的にはいいのかな。不意に関西弁が出たとかならいいすけど、『こっちの方がええですねん』みたいな。仕事としては標準語の方がいいんじゃない？って僕は見てて思いましたけど」と語った。

弘中アナは「120％元々関西弁？上京されてると思うんですけど、自我をずっと貫き通す関西の人ってどうなんですかね」などと述べた。「“レペゼン関西で俺来ましたけど”みたいな。何かしらの自我がないと」と関西弁が強い男性を分析した。

弘中アナは「…なんかごめんなさいね」と中島を気づかうも、中島は「自分のこと言われてる感じ」と複雑な表情を浮かべた。弘中アナ含め、共演者は「颯太くんは標準語でやってらっしゃるから」「不意に出るパターン」などととフォローした。

弘中は「仕事の場だからいいんですけど、プライベートとか、飲みの席になったときに大阪のノリを強要しそうで嫌だなっていう。私はそこまで見てしまいました」と告白した。