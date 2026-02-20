¡Úµð¿Í¡ÛÃæÆü¤ÎÁ°´ÆÆÄ¡¦Î©Ï²ÏÂµÁ»á¤¬²Æì¡¦ÆáÇÆ¤òË¬Ìä¡¡µð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Ëà´°Á´Êñ°Ïá¤µ¤ì¤ë»Ñ¤â
¡¡ÃæÆü¤ÎÁ°´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ëÎ©Ï²ÏÂµÁ»á¡Ê£µ£¶¡Ë¤¬£²£°Æü¤Ëµð¿Í¤Î¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Ç¤¢¤ë²Æì¡¦ÆáÇÆ¤òË¬Ìä¡£Ë¬ÌäÄ¾¸å¤Ë¤Ï¡¢µð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤ª¤è¤½£µ£°¿Í¤Ëà´°Á´Êñ°Ïá¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Åê¼ê¥¨¥ê¥¢Æâ¤Î¼¼Æâ¥Ö¥ë¥Ú¥ó¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿Î©Ï²»á¡£µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤äÊ£¿ô¤Îµå³¦£Ï£Â¤é¤È¤ª¤è¤½£³£°Ê¬°Ê¾å¾Ð´é¤Ç²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò¸å¤Ë¤·¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¶á¤¯¤ÇÎý½¬¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿£ÇÅÞ¤é¤¬¡¢»Ñ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤¹¤°¤µ¤Þ¡ÖÎ©Ï²¤µ¡¼¤ó¡ª¡×¡Ö¥µ¥¤¥ó¤¯¤À¤µ¡¼¤¤¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÂç¤Ë¤·¤Æà¥é¥Ö¥³¡¼¥ëá¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿Æ±»á¤ÏÂ¾¥Á¡¼¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ª¤è¤½£µ£°¿Í¤Ëà´°Á´Êñ°Ïá¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¾Ð´é¤Ç¿¿Ùõ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ÃúÇ«¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ä¿§»æ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Î©Ï²»á¤Î»Ñ¤ò°ìÌÜ¸«¤è¤¦¤È½¸¤Þ¤Ã¤¿·²½°¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡ÖºòÆü¸«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Î©Ï²¤µ¤ó¤¬¸«¤ì¤¿¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±»á¤Ï£²£°£²£²Ç¯¤«¤é£²£´Ç¯¤Þ¤Ç¤Î£³Ç¯´Ö¡¢ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡££²£°£²£´Ç¯£¹·î£±£¸Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ºå¿ÀÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤Î»î¹ç¸å¡¢¡Ö£³Ç¯ÌÜ¤Çº£Ç¯¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤±¤¸¤á¤Ï¤Ä¤±¤Þ¤¹¡×¤È¼«¤é¼Ç¤¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£