「RIZINガール2026」がミーミューズとタッグ 初の団体公式ファンクラブを設立 個人＆グループの両軸でファン体験を最大化
【モデルプレス＝2026/02/20】格闘技イベント「RIZIN」のリングを彩る「RIZINガール2026」が、ファンクラブプラットフォーム「ミーミューズ（Mi-muse by Mi-glamu）」とタッグを組み、メンバーの個人ファンクラブに加え、グループ全体の魅力を凝縮した「RIZINガール2026公式ファンクラブ」を開設。プラットフォームとして新たなエンターテインメント体験の提供を開始した。
日本最高峰の格闘技イベントとして、多様なルールで熱狂を生み出し続けるRIZIN。そのリングに華を添える「RIZINガール」が、この度「ミーミューズ」と提携。従来の個人クリエイター支援の枠を超え、団体としての魅力を最大化させる「公式ファンクラブ」という新たなステージへと進出する。
「RIZINガール2026」には、元SKE48の石川花音、SNSフォロワー60万人超を誇るインフルエンサー・夏芽すずをはじめ、倉沢しえり、清水サニ、橘和奈、新田妃奈、松本真彩、及川実結が新加入。さらに継続メンバーのRIKO、出町杏奈、花乃衣美優、武井さら、塚越愛実を含む、個性豊かな計13名。各メンバーの個人ファンクラブでは、限定写真や動画のほか、プランに応じた撮影会への参加権など、よりパーソナルで深いコミュニケーションが楽しめる場となっている。
なお、ミーミューズではクリエイター個人への支援のみならず、IPや団体との強力なアライアンスを通じて、ファンコミュニティの新たな価値創造を加速させていく。
「ミーミューズ」は、クリエイターが自身のコミュニティを形成できる日本最大級のファンクラブプラットフォーム。エンタメニュースサイト「モデルプレス」との強力なパートナーシップにより、「個人の発信力」×「メディアの拡散力」を掛け合わせ独自のファン形成支援を行っている。
ユーザー数39万人、流通取引累計38億円は突破。個人のマネタイズ支援で培ったノウハウを活かし、今後は「RIZINガール2026」のように、組織・IP（知的財産）のブランド価値を最大化させる団体向けソリューションも展開していく。（modelpress編集部）
◆「RIZINガール」公式ファンクラブがスタート
◆ミーミューズ（Mi-muse by Mi-glamu）とは
