「荷物の出し入れ不便」→ ガバッと開く！【ZARA】40・50代が狙いたい「新作バッグ」

「いつも使っているバッグ、荷物の出し入れがしにくい……」そんなときは、使い勝手が良さそうなガバッと開くバッグを試してみて。ミドル世代がこれから買うなら、【ZARA（ザラ）】から登場した「新作バッグ」がおすすめ。オンオフ使いやすいきれいめのデザインで、毎日コーデで手放せなくなりそうです。

収納力◎ たっぷりマチ付きのトートバッグ

【ZARA】「ディテール入りトートバッグ」\5,990（税込）

無駄のないシンプルなデザインで、毎日コーデで使いやすいトートバッグ。約12cmのマチ幅で収納力の高さが期待できるほか、バッグの口がガバッと開いて荷物の出し入れがしやすそうなのが嬉しいポイント。内側にはファスナーポケットがあり、鍵など貴重品の収納に便利。こっくりとした上品なブラウン色も、ミドル世代のきれい見えをサポートします。

高級感のあるスエード調のバケットバッグ

【ZARA】「メタリックリング付きマキシバケットバッグ」\6,590（税込）

間口がガバッと開いて、荷物を出し入れしやすいバケット型のバッグ。上品なスエード調の素材感やゴールドカラーのリングが、高級感を漂わせます。約32.5 × 28 × 13.5cmとしっかり荷物が入りそうなサイズで、幅広いシーンで活躍する予感。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。