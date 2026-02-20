◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 女子フリー（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

ショートプログラム（ＳＰ）１位から出た初出場の１７歳、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が銅メダルを獲得した。中井が通う勇志国際高校の公式インスタグラムでは、パブリックビューイングで盛り上がる様子や、１月に行われた壮行会の映像がアップされた。

フリーの試合前は、ストーリーズが更新され「明日はみなさん早起きして日本からエールを送りましょう」と呼びかけた。試合が始まってからは、「パブリックビューイングも盛り上がってきました！！「がんばれ〜〜」とその様子が投稿された。順位が決まると、「銅メダルおめでとう」と祝福のメッセージが送られた。

１９日の投稿では、１月１５日に行われた壮行会の映像を改めて公開。「学業との両立、普段のライフスタイルについて報道陣向けインタビューの際の様子です」と説明し、ブレザーの制服姿の中井が取材に応じている。

１７日の更新でも映像がアップされ、中井は「アミ推し」と書かれたうちわを手にニッコリ。まるでアイドルのような美少女オーラを振りまいた。