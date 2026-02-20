数多くのキャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、 登場している「サンリオキャラクターズ」グッズ。

今回は、「ハローキティ」や「ハンギョドン」たちの寝顔がかわいい「ねむねむ」デザインを使用した、お風呂上がりやプールの後に活躍してくれる 「吸水速乾タオルキャップ（ねむねむシリーズ）」を紹介していきます☆

スケーター「サンリオキャラクターズ」吸水速乾タオルキャップ 「吸水速乾タオルキャップ（ねむねむシリーズ）」

価格：各1,540円（税込）

サイズ：約230×170mm

種類：全7種（ハローキティ ねむねむ 、マイメロディ ねむねむ 、クロミ ねむねむ 、シナモロール ねむねむ 、ハンギョドン ねむねむ 、ポチャッコ ねむねむ 、ポムポムプリン ねむねむ）

販売店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の雑貨店、量販店など

スケーターから、サンリオの人気キャラクターたちの寝顔をデザインした 「吸水速乾タオルキャップ（ねむねむシリーズ）」が登場。

マイクロファイバー素材を使用した、吸水性と速乾性に優れたタオルキャップです。

「ハローキティ」や「シナモロール」など全7キャラクターが、 目を閉じて気持ちよさそうに眠っている「ねむねむ」フェイスのデザインでラインナップ。

毎日のバスタイムやスイミングの後に、かわいく癒やされながらヘアドライができるグッズです☆

ハローキティ ねむねむ

真っ白なボディと真っ赤なリボンがトレードマークの「ハローキティ」

黄色い糸で刺繍された小さなお鼻がアクセントになっています。

マイメロディ ねむねむ

大きなライトブルーのリボンがおしゃれな「マイメロディ」

ピンク色の頭巾をかぶってすやすや眠る姿がデザインされています。

クロミ ねむねむ

マニッシュなパステルカラーの頭巾をかぶった「クロミ」

頭巾にレイアウトされたドクロマークも一緒に目を閉じています☆

シナモロール ねむねむ

とっても気持ちよさそうな表情で眠る「シナモロール」

ほんのりピンク色に染まったほっぺにも注目です。

ハンギョドン ねむねむ

ぽってりとした唇とくりくりとした目が印象的な「ハンギョドン」

お顔のエラも丁寧なタッチでデザインされています。

ポチャッコ ねむねむ

黒い長い耳がチャームポイントの「ポチャッコ」

特徴的な頭の毛もしっかり再現された吸水速乾タオルキャップです。

ポムポムプリン ねむねむ

暖かみのあるハニーカラーで表現された「ポムポムプリン」

トレードマークであるベレー帽をかぶった姿で登場します。

特長1：吸水・速乾素材でドライヤー時間を短縮

水分を素早く吸収するマイクロファイバー生地を使用。

濡れた髪に被るだけで水分を吸い取るため、ドライヤーをかける時間を短縮できます。

熱による髪へのダメージを軽減したい方や、お風呂上がりのお子さんのケアにもおすすめです。

特徴2：癒やしの「ねむねむ」デザイン

キャラクターたちがすやすやと眠る、安らぎの表情をデザイン。

立体的な耳やリボン、帽子などの装飾があしらわれており、 被るとまるでキャラクターになりきったようなかわいらしさを楽しめます。

特徴3：選べる豊富なキャラクターラインナップ

「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」「シナモロール」「ポムポムプリン」といった人気キャラクターに加え、 「ハンギョドン」「ポチャッコ」を含めた全7種類を展開。

家族やきょうだいで、好きなキャラクターを選んで使用できます。

すやすや眠る表情に癒やされる、吸水速乾素材でヘアドライを時短する「ねむねむ」デザインのタオルキャップ。

スケーターの「サンリオキャラクターズ」吸水速乾タオルキャップ（ねむねむシリーズ）は、スケーター公式オンラインショップなどで販売中です☆

