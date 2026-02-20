ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、2026年3月4日（水）より開業25周年イベント「Discover U!!!（ディスカバー・ユー）」を開催。

その一環として、ニューヨーク・エリアではクロミとマイメロディによる新ストリート・ショー『クロミ・ライブ 〜Discover Me Discover U!!!〜』が3月27日（金）よりスタートします。

このライブを最高に盛り上げるためのオリジナルグッズが、ショーの開催に先駆けて2026年3月26日（木）より登場！

クロミたちのバンド「BLACK DREAMS BLOOM」の世界観を表現した、ロックでキュートなアイテムを紹介します。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『クロミ・ライブ 〜Discover Me Discover U!!!〜』オリジナルグッズ

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

発売日：2026年3月26日（木）

販売店舗：ハローキティ・デザインスタジオ、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オンラインストア

ショー連動のショートドラマで描かれる「新しい自分（スタイル）」を見つけたクロミたちが、グッズになって登場！

マフラータオル

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

ライブ参戦の“マストハブ”アイテムであるマフラータオルが、ロックテイストを取り入れたクールなデザインで登場！

そのまま肩にかけてもカッコいいですが、半分に折ることでクロミやマイメロディのモチーフが際立つようデザインされています。

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

ライブ会場で使って盛り上がるのはもちろん、日常使いでも「自分らしさ」をアピールできるアイテムです。

巻きつきぬいぐるみ（全2種）

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

ラインナップ：クロミ、マイメロディ

クロミとマイメロディが、今回のライブのために用意された特別な衣装を身にまとって登場！

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

衣装のディテールまでこだわって作られたこのぬいぐるみは、手首やバッグの持ち手などにクルッと巻きつけることができます。

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

推しを腕に巻きつけてライブに参加すれば、気分が上がること間違いなし！

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

Tシャツ（全2種）

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

ラインナップ：クロミ、マイメロディ

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

クロミとマイメロディ、それぞれのビジュアルを大胆にあしらったインパクト抜群のTシャツ。

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

「脱・カワイイ」だけじゃない、カッコよさも兼ね備えたデザインは、25周年のテーマ「Discover U!!!（知らないジブンが騒ぎ出す）」にぴったり！

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

新生「BLACK DREAMS BLOOM」の熱いライブを全身で楽しむためのラインナップ。

『クロミ・ライブ 〜Discover Me Discover U!!!〜』オリジナルグッズは、2026年3月26日（木）より発売です。

