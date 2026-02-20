クロミ＆マイメロディのコンサートグッズ！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『クロミ・ライブ 〜Discover Me Discover U!!!〜』オリジナルグッズ
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、2026年3月4日（水）より開業25周年イベント「Discover U!!!（ディスカバー・ユー）」を開催。
その一環として、ニューヨーク・エリアではクロミとマイメロディによる新ストリート・ショー『クロミ・ライブ 〜Discover Me Discover U!!!〜』が3月27日（金）よりスタートします。
このライブを最高に盛り上げるためのオリジナルグッズが、ショーの開催に先駆けて2026年3月26日（木）より登場！
クロミたちのバンド「BLACK DREAMS BLOOM」の世界観を表現した、ロックでキュートなアイテムを紹介します。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『クロミ・ライブ 〜Discover Me Discover U!!!〜』オリジナルグッズ
画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
発売日：2026年3月26日（木）
販売店舗：ハローキティ・デザインスタジオ、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オンラインストア
ショー連動のショートドラマで描かれる「新しい自分（スタイル）」を見つけたクロミたちが、グッズになって登場！
マフラータオル
ライブ参戦の“マストハブ”アイテムであるマフラータオルが、ロックテイストを取り入れたクールなデザインで登場！
そのまま肩にかけてもカッコいいですが、半分に折ることでクロミやマイメロディのモチーフが際立つようデザインされています。
ライブ会場で使って盛り上がるのはもちろん、日常使いでも「自分らしさ」をアピールできるアイテムです。
巻きつきぬいぐるみ（全2種）
ラインナップ：クロミ、マイメロディ
クロミとマイメロディが、今回のライブのために用意された特別な衣装を身にまとって登場！
衣装のディテールまでこだわって作られたこのぬいぐるみは、手首やバッグの持ち手などにクルッと巻きつけることができます。
推しを腕に巻きつけてライブに参加すれば、気分が上がること間違いなし！
Tシャツ（全2種）
ラインナップ：クロミ、マイメロディ
クロミとマイメロディ、それぞれのビジュアルを大胆にあしらったインパクト抜群のTシャツ。
「脱・カワイイ」だけじゃない、カッコよさも兼ね備えたデザインは、25周年のテーマ「Discover U!!!（知らないジブンが騒ぎ出す）」にぴったり！
新生「BLACK DREAMS BLOOM」の熱いライブを全身で楽しむためのラインナップ。
『クロミ・ライブ 〜Discover Me Discover U!!!〜』オリジナルグッズは、2026年3月26日（木）より発売です。
