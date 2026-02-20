“&TEAMとコラボ”SANTOS BRAVOSとは HYBEがラテンアメリカから送り出す“新星”【インタビュー】
HYBE LATIN AMERICAが手がけるラテンボーイグループ・SANTOS BRAVOS（サントス・ブラボス）が、20日に&TEAMのNICHOLAS、YUMA、JO、MAKIとコラボレーションした「KAWASAKI (&TEAM Remix)」をリリース。それに合わせ、オリコンニュースのメールインタビューに応じた。
【ソロカット】ラテンのアイデンティティを放つSANTOS BRAVOS
SANTOS BRAVOSは、アメリカ／メキシコ出身のDrew（ドリュー）、ペルー出身のAlejandro（アレハンドロ）、ブラジル出身のKaue （カウエ※e＝サーカムフレックスを付したもの）、プエルトリコ出身のGabi（ガビ）、メキシコ出身のKenneth（ケネス）の5人で構成され、ラテンミュージックの魂とK-POPの精密さを融合させた、HYBE LATIN AMERICA初のラテン・ポップグループ。
メキシコ、コロンビア、ブラジル、ベネズエラ、アルゼンチン、スペイン、アメリカなど多数の国と地域から選抜された16人が参加したオーディションを経て結成。2025年10月22日に「0%」をリリースし、メキシコでデビュー。K-POPシステムで育成、制作したHYBE現地化グループのひとつであり、強さとブラザーフッドを称えるカルチャームーブメントの最前線を走りながら、自らのラテンアイデンティティを世界の舞台へと発信している。
■SANTOS BRAVOS 5人が語る強みと絆 ロールモデルはBTSやBruno Mars
――それぞれのアピールポイントとロールモデルを教えてください。
Drew：オリコンニュースをご覧の皆さん、こんにちは！Drewです。僕はダンスや観客の前でライブパフォーマンスをすることが大好きです。自分の強みは、さまざまなスタイルに対応できる柔軟さとエネルギッシュなパフォーマンスです。ロールモデルは、これまでご一緒させていただいたBTSさん、Karol Gさん、Bad Bunnyさんなどのアーティストの皆さんです。
Alejandro：オリコンニュースをご覧の皆さん、こんにちは！Alejandroです。僕の一番の強みは、音楽とパフォーマンスに対する深い愛情だと思います。ロールモデルは、ステージで常に全力を尽くし、成長し続ける姿を見せてくれるペルーの偉大なアーティストの方々です。
Kaue：オリコンニュースをご覧の皆さん、Oi！Kaueです。昔からパフォーマンスをすること、そして音楽を通して人々に喜びを届けることが大好きです。自分の最大の強みは、常に前向きでいること、そして何よりこの夢を心から楽しんでいることだと思います。ロールモデルは、努力と規律で刺激を与えてくれるBTSさん、そしてダンスが本当に素晴らしいMichael Jacksonさんです。
Kenneth：オリコンニュースをご覧の皆さん、hola！Kennethです。僕の強みは、いつも前向きで、幸せを選び続けることだと思います。兄弟のようなメンバーに囲まれていることで、常に支えやモチベーションをもらっています。大きなロールモデルのひとりはBruno Marsさんです。彼の才能とステージでの存在感を本当に尊敬しています。
Gabi：オリコンニュースをご覧の皆さん、Hola a todos！Gabiです。僕の一番の強みは、どんな時でも常に学び続けることです。デビューして100日間の経験や、兄弟のようなメンバーからたくさんのことを学んできました。ロールモデルは、伝説的なアーティストであるElvis PresleyさんやChayanneさんです。
――デビューして約4ヶ月を振り返り、現在の心境を教えてください。
Kenneth：本当にすごい日々だったと、みんな思っていると思います。これまでいただいたすべてのサポートにとても感謝していますし、デビューから2ndシングル「Kawasaki」までの間に自分たちがどれだけ成長したのかを実感できて、とてもうれしく思っております。本当に夢が叶ったように感じています。
――活動する中で、「このグループでよかった」と感じるのはどんなときですか。
Kaue：やっぱり、みんなで支え合っているときだと思います。僕たちはグループですが、それ以上に兄弟のような存在で、誰かが少しさびしくなったり、何かが足りないと感じたりするときには、お互いに支え合っています。いつも背中を預け合える関係で、自分はひとりじゃないと感じられることが本当に心温まります。
――グループとして大切にしていることを教えてください
Gabi：僕たちを信じてくれている皆さんからの応援は、何よりも大切なものです。僕たちはいつもコメントを読んだり、ファンの皆さんが作ってくれた動画を見たりしています。そして、僕たちが多くの人にインスピレーションを届けていると同時に、皆さんからも大きな刺激をもらっていると感じられることがとても大切だと思います。
■&TEAMとのコラボに喜び「本当に信じられない気持ち」
――&TEAMとのコラボが決まったと聞いたときの率直な思いをお聞かせください。
Drew：本当に信じられない気持ちでした。&TEAMさんのような大きなグループとコラボレーションできることを、とても光栄に感じました。特に、オーディション番組を通して結成されたという共通点があると知って、すぐに親近感が湧きましたし、この楽曲はきっと素晴らしいコラボになるとすぐに確信しました。
――「KAWASAKI (&TEAM Remix)」の仕上がりはいかがですか。注目ポイントを教えてください。
Kaue：完成した「KAWASAKI (&TEAM Remix)」を初めて聴いたとき、それぞれのボーカルがとても自然に合わさっていて、メンバー同士で顔を見合わせるほど興奮しました。もともと「Kawasaki」は3言語の楽曲でしたが、このバージョンでは日本語も加わり、スペイン語、ポルトガル語、英語、そして日本語の4言語が入った、僕たちにとって初めての楽曲になりましたので、ぜひ注目していただけたらうれしいです。
――&TEAMと実際に会える機会があったら、どんな話をしてみたいですか。一緒にやってみたいことはありますか。
Gabi：もし直接お会いできたら、まずは僕たちの国の伝統料理を一緒に食べに行きたいですし、スペイン語で好きな言葉を教えてあげたいです。あとはスペイン語やポルトガル語の大好きな曲を一緒に歌えたらうれしいです！パーティーみたいに楽しい時間になると思います。
■“グローバルスター”へ「音楽を通して人々にインスピレーションを」
――日本の音楽やカルチャーで興味があるものはありますか。
Kenneth：少しありきたりに聞こえるかもしれませんが、僕たちはアニメを見るのが大好きですし、日本の音楽もよく聴いています。特にシティポップやJ-POPが好きです。
――将来、日本でやってみたい活動（ライブ、イベント、番組出演など）があれば教えてください。
Kaue：ぜひライブしてみたいです！日本にファンがいることは知っていますし、実際に会って、エネルギーを直接感じられるのをとても楽しみにしています。僕たちにとって、日本のファンの皆さんの温かさや応援してくれる気持ちは本当に感謝していますし、ぜひ直接会ってみたいです。
――グループとして目指しているものを教えてください。
Alejandro：グループとしては、僕たちのラテンのルーツを世界の舞台で表現し、音楽やパフォーマンスを通して人々にインスピレーションを届けたいと思っています。そして、もちろんアーティストとしてもそうですが、これからも兄弟としても共に成長していきたいと思います。
――皆さんが思う“グローバルスター”とはどんな存在ですか。
Drew：本当にすごいことだと思いますし、僕たちにとって、とても大きな意味があります。最初はただの夢のように感じていましたが、今はさまざまな文化や場所の人たちとつながりを持てることを実際に体験できて、今でも信じられない気持ちです。
――最後に日本にいるファンの皆さん、これからファンになる方にメッセージをお願いします。
皆さん、こんにちは！SANTOS BRAVOSです。いつもたくさんの応援、本当にありがとうございます。「KAWASAKI (&TEAM Remix)」は僕たちにとってもとても素晴らしい経験になりましたし、皆さんにも楽しんでいただけていたらうれしいです。これから日本に行って、皆さんの前でパフォーマンスできる日を楽しみにしています！
