ギタリスト椎名和夫さんが死去 享年73 山下達郎バンドでの名演、中森明菜「DESIRE−情熱−」編曲も
山下達郎のバンドへの参加や、中森明菜のヒット曲「DESIRE−情熱−」の編曲などで知られる、ギタリストの椎名和夫さんが死去したことが20日、明らかになった。享年73。椎名さんが所属したバンド・ムーンライダーズの公式Xなどで報告された。
【Xより】ムーンライダーズ初代ギタリストを務めた椎名和夫さんへの追悼文
椎名さんは、ムーンライダーズの初代ギタリストとして活動。バンドのXでは、結成30周年を記念した2006年公開のドキュメンタリー映画『MOONRIDERS THE MOVIE 「PASSION MANIACS マニアの受難」』に椎名さんが出演してくれたことを感謝しながら、「心よりご冥福をお祈りします」と追悼した。
また、山下のバンドでともに活動したキーボード奏者・難波弘之は、自身のFacebookに追悼のコメントを掲載。「だいぶ前から闘病中だったのですが、昨年夏、体調が好転したタイミングで、竹内まりやが達郎、伊藤広規、僕を誘って、彼を囲む食事会を仕切ってくれました。その時は大変元気で、みんなで楽しく昔話に花を咲かせたばかりだったので、大変悲しく、残念です」と思い出とともに胸中をつづり、「たくさんの楽しい思い出をありがとう。天国でもおたくして、色々情報を集めて待っててね」と追悼した。
椎名さんは、1977年にムーンライダーズを脱退し、その後はスタジオミュージシャンとして活動。山下のアルバムやライブに多数参加し、山下の初期の名曲「BOMBER」での名演は音楽ファンのあいだではお馴染み。フェイザーというエフェクトを駆使したソロやカッティングは、シティポップにおけるギタープレイの名演のひとつに挙げられている。
アレンジャーとしても「DESIRE」のほか、光GENJI「剣の舞」、石川秀美「ミステリーウーマン」などの名曲を手がけた。演奏家のための活動にも力を注ぎ、アーティストやミュージシャンに著作隣接権使用料等の分配を行う一般社団法人MPNの理事長も務めた。
★椎名和夫さん編曲シングル累積売上TOP3
※記録は2026/2/23付現在 ※単独作曲名義に限る
1位…光GENJI「剣の舞」（1988年10月10日発売）
オリコン週間シングルランキング最高1位、累積売上60.8万枚
2位…中森明菜「DESIRE」（1986年2月3日発売）
最高1位、累積売上51.6万枚
3位…石川秀美「ミステリーウーマン」（1984年10月24日発売）
最高5位、累積売上13.8万枚
【Xより】ムーンライダーズ初代ギタリストを務めた椎名和夫さんへの追悼文
椎名さんは、ムーンライダーズの初代ギタリストとして活動。バンドのXでは、結成30周年を記念した2006年公開のドキュメンタリー映画『MOONRIDERS THE MOVIE 「PASSION MANIACS マニアの受難」』に椎名さんが出演してくれたことを感謝しながら、「心よりご冥福をお祈りします」と追悼した。
椎名さんは、1977年にムーンライダーズを脱退し、その後はスタジオミュージシャンとして活動。山下のアルバムやライブに多数参加し、山下の初期の名曲「BOMBER」での名演は音楽ファンのあいだではお馴染み。フェイザーというエフェクトを駆使したソロやカッティングは、シティポップにおけるギタープレイの名演のひとつに挙げられている。
アレンジャーとしても「DESIRE」のほか、光GENJI「剣の舞」、石川秀美「ミステリーウーマン」などの名曲を手がけた。演奏家のための活動にも力を注ぎ、アーティストやミュージシャンに著作隣接権使用料等の分配を行う一般社団法人MPNの理事長も務めた。
★椎名和夫さん編曲シングル累積売上TOP3
※記録は2026/2/23付現在 ※単独作曲名義に限る
1位…光GENJI「剣の舞」（1988年10月10日発売）
オリコン週間シングルランキング最高1位、累積売上60.8万枚
2位…中森明菜「DESIRE」（1986年2月3日発売）
最高1位、累積売上51.6万枚
3位…石川秀美「ミステリーウーマン」（1984年10月24日発売）
最高5位、累積売上13.8万枚