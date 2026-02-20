「六本木〜GIROPPON〜」の大ヒットで知られるムード歌謡歌手の鼠先輩（52）がABEMA「資産、全部売ってみた」（木曜後11・00）に出演。同曲の売却額について語った。

害虫駆除の副業を始めたいと話す鼠先輩。開業資金の足しになればと、番組の提案で着うた200万ダウンロードの大ヒット曲「六本木〜GIROPPON〜」の歌唱印税の査定を行った。

スタジオに招いた専門家の査定はまさかの「55万円」。「帰れお前！そんなもんなんだ、やっぱり」とショックを受けた様子だった。

その金額にとどまった理由は作詞作曲の権利は他者が所有していることに起因しており、印税を受け取る権利のみの売却になったため。作詞、作曲、歌唱を全て売却することができ、20周年に合わせてプレミアムを付けることができれば400〜500万円は望めたのではと説明を受けていた。

最後に、売却するか聞かれると「売れないです、これは」と却下。「自分は歌に育てていただいたんで、アレで世に出ましたから。そんな簡単にぽっぽぽっぽには足を向けて寝れません」と熱弁していた。