フリーアナウンサーの住吉美紀（52）が、20日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。今は亡き父との思い出を語った。

商社マンだった父は、米国・シアトルやカナダ・バンクーバーへ赴任。家族も都度帯同し、住吉は学生時代を日本と海外で過ごしたが、大学生の時に家族でニューヨークを旅行することになり、現地集合した際のエピソードを披露した。

レストランでの食事中、父親が突然「お父さんから発表があります」と宣言。「お父さんはこのまま会社を辞めて、カナダの移民になります。なのでこれ以降の人生、家族4人で暮らすことはないのでよろしく」と伝えたという。

母親は事前に、父の決断後に聞かされていたが、住吉と弟は初耳だった。住吉は「本当にビックリしてしまって、ただ決めたことは必ず実行するタイプだった」ため、「そういうふうに生きるんだ」と受け入れながらも、家族で過ごす時間を思い「とっても寂しい気持ちになった」と振り返った。

その父は50歳で退職し、カナダでコンサルタント会社を設立。54歳の時に交通事故で亡くなったが、早朝に母親からの電話で知った。その時の心境を「手が震えて、歯も震えて。信じられなくてしばらくぼう然と」と告白。日本にいる親戚とカナダへ向かった。

当時住吉は社会人3年目で、弟は専門学校に在学中。母親はそのままカナダへ残ったが、一昨年には家じまいをして、今は近所で暮らしている。住吉は、父が亡くなった年齢に近づくにつれ「こんな感触のまま突然亡くなったんだ」と改めて実感するといい、「まだまだやりたいこともたくさんあっただろうし、悔しかっただろうな」と語っていた。