ハムスターを部屋でお散歩させてみたら、2匹のワンコが興味津々になって…？ハムスターがワンコたちに見守られながら大冒険する光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で18万6000回再生を突破しています。

【動画：ハムスターを部屋の中でお散歩させた結果→2匹の犬が興味津々になり…『可愛すぎる大冒険』】

ハムスターを部屋でお散歩させたら…

TikTokアカウント「ramlem614524」に投稿されたのは、マルチーズ×トイプードルのMIX犬「レム」くんとトイプードルの「ラム」ちゃんがいる部屋で、ハムスターをお散歩させてみた時の様子です。ハムちゃんは透明のボールに入った状態でトコトコと歩き、ボールを転がしながら上手に前進していたそう。

そんなハムちゃんの姿を見たレムくんとラムちゃんは、「なんか小さいのが動き回っている！？」と興味津々に。ハムちゃんのことをじーっと観察したり、ボールの周りではしゃいだりしていたとか。

ワンコ2匹に見守られながら大冒険！

「一緒に遊んでみたい…！」とばかりにぴょんぴょん動いているレムくんに対し、「ちょっかい掛けたらダメだよ！」とラムちゃんが注意する場面も。予期せぬ出会いに戸惑いながらも温かく見守ろうとしている姿は、思わず笑ってしまうほど可愛いです。

ハムちゃんは2匹が近くでドタバタしていても全く臆することなく、マイペースにお散歩を楽しんでいたといいます。そしてハムちゃんは大冒険の末に、キッチンまで辿り着いたとか。もちろんレムくんとラムちゃんもついてきて、冒険の一部始終を見届けてくれたそうですよ。

この投稿には「未知との遭遇ｗ」「戸惑ってるけど嬉しそう」「可愛いすぎて何度も見ちゃう」「茶色のワンコは白いワンコがイタズラしないように見極めてる。優しい子だ」といったコメントが寄せられ、3匹の可愛い交流は多くの人に笑顔を届けてくれることとなりました。

仲良しなワンコたちの日常

レムくんとラムちゃんは子犬の頃から、本当の兄弟のように一緒に育ってきたそうです。現在も仲良く遊んだりお散歩したりお出かけしたりしながら、楽しく暮らしているという2匹。これからも仲良しで可愛い姿を、たくさん見せてほしいですね！

