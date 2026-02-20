ギタリストの椎名和夫さんが死去　中森明菜の「ＤＥＳＩＲＥ」を編曲　元ムーンライダーズ

ロックバンド「ムーンライダーズ」の初代ギタリストで編曲家の椎名和夫（しいな・かずお）さんが死去したと２０日、同バンドの公式Ｘが発表した。７３歳だった。

椎名さんは鈴木慶一らとムーンライダーズを結成。７７年に脱退した後は長年にわたって山下達郎のバンドメンバーとして活動したほか、音楽プロデューサーとしても活躍。中森明菜が日本レコード大賞を受賞した「ＤＥＳＩＲＥ−情熱−」など様々なアーティストの楽曲の編曲に携わった。

作曲家の難波弘之氏もこの日、自身のフェイスブックを更新し、椎名さんが死去したことを報告。「だいぶ前から闘病中だったのですが、昨年夏、体調が好転したタイミングで、竹内まりやが達郎、伊藤広規、僕を誘って、彼を囲む食事会を仕切ってくれました。その時は大変元気で、みんなで楽しく昔話に花を咲かせたばかりだったので、大変悲しく、残念です」とつづった。バンド時代の思い出を回想しながら 「８０年代に入ると売れっ子アレンジャーとなり、中森明菜のヒット曲でレコード大賞編曲賞を受賞、その後は僕たち音楽家の団体のトップを引き受けてくれました。たくさんの楽しい思い出をありがとう。天国でもおたくして、色々情報を集めて待っててね」と締めくくった。