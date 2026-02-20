◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックフィギュアスケート女子シングル フリースケーティング(大会14日目/現地19日)

選手同士の温かな交流が度々話題となっている今回のミラノ・コルティナ五輪。フィギュアスケート女子シングルの表彰台でも、ほほえましい様子が見られました。

今大会の表彰式では、メダリストにメダルとともに大会公式キャラクター「ティナ」のぬいぐるみが贈られています。この「ティナ」はかわいさから大人気となっており、現地ではグッズの売り切れが続出しています。

フィギュア・坂本花織選手も「ティナ」がお気に入りな様子。初めてぬいぐるみをもらった際に大喜びする様子が海外でも話題となっていました。さらにフィギュアの日本代表選手たちは、このぬいぐるみをうまくメダルのヒモに挟み込む技を習得した様子。坂本選手や鍵山優真選手などもメダルにつけて写真におさまる様子や、大会SNSでこの付け方をレクチャーする様子が見られていました。

女子シングルでは、坂本花織選手と中井亜美選手が銀・銅で表彰台へ。金メダルを獲得したアリサ・リウ選手も日本選手のようにぬいぐるみをメダルにつけようとしますが、なかなかうまくいかない様子を見せます。これに気付いた坂本選手が、さっとお手伝い。うまくセットできたアリサ・リウ選手も、喜びの表情を浮かべました。