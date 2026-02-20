櫻坂46＆⽇向坂46メンバー7人「TGC2026 S/S」メインモデルに決定 CUTIE STREET・黒川想⽮ら追加出演者解禁
【モデルプレス＝2026/02/20】3⽉14⽇に国⽴代々⽊競技場 第⼀体育館にて開催される『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』（以下、『TGC2026 S/S』）より、追加出演者が発表された。
【写真】20歳櫻坂46メンバー「美脚が眩しすぎる」ミニ丈コーデ
メインアーティスト第4弾として、アソビシステムによるプロジェクト「KAWAII LAB.」からデビューした8⼈組アイドルグループ・CUTIE STREETが出演。デビュー曲『かわいだけじゃだめですか？』は、ストリーミング再⽣2億回、TikTok総再⽣回数74億回を突破し、2025年12⽉30⽇に放送された第67回『輝く！⽇本レコード⼤賞』では新⼈賞を受賞、2026年5⽉27⽇には3rdシングルCDの発売、5⽉、6⽉には東京・兵庫でのアリーナ単独公演4DAYSの開催、8⽉25⽇、26⽇には、⽇本武道館にてデビュー2周年を記念した『CUTIE STREET 2nd ANNIVERSARY LIVE 2026』の2DAYS開催を控える。
また、BTSやTOMORROW X TOGETHERらを輩出した「BIGHIT MUSIC」から2025年8⽉18⽇にデビューしたボーイグループで、同年9⽉8⽇に発売されたデビューアルバム『COLOR OUTSIDE THE LINES』は、2025年にデビューした新⼈の中で唯⼀ミリオンセラーを達成。2026年2⽉11⽇に開催されたK-POP授賞式「2026 D AWARDS with upick」をはじめ、「2025 MAMA AWARDS」、「10th Anniversary Asia Artist Awards 2025」、「第40回 ゴールデンディスクアワード」にて新⼈賞を総なめするなど、“最⾼の新⼈”として韓国や⽇本のみならず、グローバルな⼈気が急上昇中のCORTISのTGC初出演も決定した。
メンズゲストには、その瞬間から神秘的なオーラでランウェイを掌握するTGCを代表する⼈気モデルで、現在放送中のTBS系2026年1⽉期⾦曜ドラマ『DREAM STAGE』出演をはじめ、俳優、監督、さらにアーティストまで、表現者としてジャンルの枠を超えて活躍する池⽥エライザが出演。そして、現在放送中のドラマ『プロフェッショナル 保険調査員・天⾳蓮』にて、主演・⽟⽊宏のバディ役としてフジテレビドラマでは⾃⾝初となるヒロイン役を演じている岡崎紗絵、2025年に放送され話題を呼んだABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』出演の茅島みずきら、数々の話題作を彩る⼈気俳優2人も登場する。
また、⽇本最⼤級のサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』から誕⽣した4⼈組ガールズグループ・IS:SUEのメンバーで、⻑い⼿⾜と⾝⻑170cm超えの抜群のスタイルを誇り、クールな唯⼀無⼆の存在感でモデルとしても活躍するYUUKIに加えて、国⺠的アイドルグループ・櫻坂46から⽥村保乃、藤吉夏鈴、守屋麗奈、⼭崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）、TGC初出演となる的野美⻘、⽇向坂46から⾦村美玖、⼩坂菜緒ら豪華メンバー7人がメインモデルに決定した。
さらに、映画『怪物』での第47回 ⽇本アカデミー賞 新⼈俳優賞受賞をはじめ、2025年11⽉24⽇までの公開172⽇間で観客動員数1,231万⼈、興⾏収⼊173.7億円を突破し、22年間打ち破られることのなかった記録を塗り替え歴代興⾏収⼊ランキングにて邦画実写第1位（興⾏通信社調べ）の成績を記録。⽇本映画において新たな⾦字塔を打ち⽴てる、歴史的快挙を達成した『国宝』への出演で注⽬を集め、ViVi国宝級イケメンランキング2025年下半期 NEXT部⾨では3位に初ランクイン（総得票数80万票超え）するなど、まさに“国宝”級の存在感を放つ若⼿俳優・黒川想矢のTGC初出演も発表された。
あわせて『TGC2026 S/S』のABEMAでの独占無料⽣中継が決定。TGCの熱狂を、リアル会場だけではなく全国、そして世界へと届ける。（modelpress編集部）
イベント名称：第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER（略称：TGC2026 S/S）
開催⽇時：2026年3⽉14⽇（⼟） 開場12：00 開演14：00 終演21：00（予定）
会場：国⽴代々⽊競技場 第⼀体育館（〒150ー0041 東京都渋⾕区神南2−1−1）
メインモデル：嵐莉菜、安⻫星来、池⽥エライザ、池⽥美優、⼀ノ瀬美空（乃⽊坂46）、井上和（乃⽊坂46）、梅澤美波（乃⽊坂46）、遠藤さくら（乃⽊坂46）、岡崎紗絵、⼩國舞⽻、葛⻄杏也菜、梶原叶渚、加藤ナナ、⾦川紗耶（乃⽊坂46）、⾦村美玖（⽇向坂46）、⾹⾳、茅島みずき、川⼝ゆりな、川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」乃⽊坂46）、菊池⽇菜⼦、⼩坂菜緒（⽇向坂46）、雑賀サクラ、さくら、櫻井優⾐（FRUITS ZIPPER）、佐々⽊満⾳、志⽥こはく、Shiho、せいら、⽥鍋梨々花、⽥村保乃（櫻坂46）、⽉⾜天⾳（FRUITS ZIPPER）、筒井あやめ（乃⽊坂46）、椿、鶴嶋乃愛、なえなの、永瀬莉⼦、⻑浜広奈、なごみ、⽣⾒愛瑠、希空、林芽亜⾥、⼟⽅エミリ、藤本リリー、藤吉夏鈴（櫻坂46）、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、堀⼝真帆、本⽥紗来、的野美⻘（櫻坂46）、MINAMI、村上愛花、守屋麗奈（櫻坂46）、⽮吹奈⼦、⼭崎天（櫻坂46）、ゆい⼩池（ゆいちゃみ）、YUUKI（IS:SUE）、ゆうちゃみ、⽶澤りあ、莉⼦、りんか 他 ※50⾳順
ゲスト：黒川想矢、しなこ、鈴陽向（WILD BLUE）、颯太（aoen）、平祐奈、⾼尾楓弥（BUDDiiS）、とうあ、豊⽥裕⼤、⻄垣匠、野村康太、⼋村倫太郎（WATWING）、樋⼝幸平、⽇向亘、宮武颯（WILD BLUE）、村重杏奈、もーりーしゅーと、MON7A、⼭下幸輝（WILD BLUE） 他 ※50⾳順
メインアーティスト：EXILE B HAPPY、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW 他 ※50⾳順
MC：EXIT、鷲⾒玲奈 他 ※50⾳順
スタジオMC：柏⽊由紀
ステージ内容：ファッションショー、アーティストライブ、パートナーステージ 他
主催：東京ガールズコレクション実⾏委員会
【Not Sponsored 記事】
【写真】20歳櫻坂46メンバー「美脚が眩しすぎる」ミニ丈コーデ
◆CUTIE STREET「TGC」メインアーティストに決定
メインアーティスト第4弾として、アソビシステムによるプロジェクト「KAWAII LAB.」からデビューした8⼈組アイドルグループ・CUTIE STREETが出演。デビュー曲『かわいだけじゃだめですか？』は、ストリーミング再⽣2億回、TikTok総再⽣回数74億回を突破し、2025年12⽉30⽇に放送された第67回『輝く！⽇本レコード⼤賞』では新⼈賞を受賞、2026年5⽉27⽇には3rdシングルCDの発売、5⽉、6⽉には東京・兵庫でのアリーナ単独公演4DAYSの開催、8⽉25⽇、26⽇には、⽇本武道館にてデビュー2周年を記念した『CUTIE STREET 2nd ANNIVERSARY LIVE 2026』の2DAYS開催を控える。
◆櫻坂46＆⽇向坂46メンバー7人、メインモデルに決定
メンズゲストには、その瞬間から神秘的なオーラでランウェイを掌握するTGCを代表する⼈気モデルで、現在放送中のTBS系2026年1⽉期⾦曜ドラマ『DREAM STAGE』出演をはじめ、俳優、監督、さらにアーティストまで、表現者としてジャンルの枠を超えて活躍する池⽥エライザが出演。そして、現在放送中のドラマ『プロフェッショナル 保険調査員・天⾳蓮』にて、主演・⽟⽊宏のバディ役としてフジテレビドラマでは⾃⾝初となるヒロイン役を演じている岡崎紗絵、2025年に放送され話題を呼んだABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』出演の茅島みずきら、数々の話題作を彩る⼈気俳優2人も登場する。
また、⽇本最⼤級のサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』から誕⽣した4⼈組ガールズグループ・IS:SUEのメンバーで、⻑い⼿⾜と⾝⻑170cm超えの抜群のスタイルを誇り、クールな唯⼀無⼆の存在感でモデルとしても活躍するYUUKIに加えて、国⺠的アイドルグループ・櫻坂46から⽥村保乃、藤吉夏鈴、守屋麗奈、⼭崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）、TGC初出演となる的野美⻘、⽇向坂46から⾦村美玖、⼩坂菜緒ら豪華メンバー7人がメインモデルに決定した。
◆黒川想⽮「TGC」初出演
さらに、映画『怪物』での第47回 ⽇本アカデミー賞 新⼈俳優賞受賞をはじめ、2025年11⽉24⽇までの公開172⽇間で観客動員数1,231万⼈、興⾏収⼊173.7億円を突破し、22年間打ち破られることのなかった記録を塗り替え歴代興⾏収⼊ランキングにて邦画実写第1位（興⾏通信社調べ）の成績を記録。⽇本映画において新たな⾦字塔を打ち⽴てる、歴史的快挙を達成した『国宝』への出演で注⽬を集め、ViVi国宝級イケメンランキング2025年下半期 NEXT部⾨では3位に初ランクイン（総得票数80万票超え）するなど、まさに“国宝”級の存在感を放つ若⼿俳優・黒川想矢のTGC初出演も発表された。
あわせて『TGC2026 S/S』のABEMAでの独占無料⽣中継が決定。TGCの熱狂を、リアル会場だけではなく全国、そして世界へと届ける。（modelpress編集部）
◆「TGC2026 S/S」開催概要
イベント名称：第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER（略称：TGC2026 S/S）
開催⽇時：2026年3⽉14⽇（⼟） 開場12：00 開演14：00 終演21：00（予定）
会場：国⽴代々⽊競技場 第⼀体育館（〒150ー0041 東京都渋⾕区神南2−1−1）
メインモデル：嵐莉菜、安⻫星来、池⽥エライザ、池⽥美優、⼀ノ瀬美空（乃⽊坂46）、井上和（乃⽊坂46）、梅澤美波（乃⽊坂46）、遠藤さくら（乃⽊坂46）、岡崎紗絵、⼩國舞⽻、葛⻄杏也菜、梶原叶渚、加藤ナナ、⾦川紗耶（乃⽊坂46）、⾦村美玖（⽇向坂46）、⾹⾳、茅島みずき、川⼝ゆりな、川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」乃⽊坂46）、菊池⽇菜⼦、⼩坂菜緒（⽇向坂46）、雑賀サクラ、さくら、櫻井優⾐（FRUITS ZIPPER）、佐々⽊満⾳、志⽥こはく、Shiho、せいら、⽥鍋梨々花、⽥村保乃（櫻坂46）、⽉⾜天⾳（FRUITS ZIPPER）、筒井あやめ（乃⽊坂46）、椿、鶴嶋乃愛、なえなの、永瀬莉⼦、⻑浜広奈、なごみ、⽣⾒愛瑠、希空、林芽亜⾥、⼟⽅エミリ、藤本リリー、藤吉夏鈴（櫻坂46）、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、堀⼝真帆、本⽥紗来、的野美⻘（櫻坂46）、MINAMI、村上愛花、守屋麗奈（櫻坂46）、⽮吹奈⼦、⼭崎天（櫻坂46）、ゆい⼩池（ゆいちゃみ）、YUUKI（IS:SUE）、ゆうちゃみ、⽶澤りあ、莉⼦、りんか 他 ※50⾳順
ゲスト：黒川想矢、しなこ、鈴陽向（WILD BLUE）、颯太（aoen）、平祐奈、⾼尾楓弥（BUDDiiS）、とうあ、豊⽥裕⼤、⻄垣匠、野村康太、⼋村倫太郎（WATWING）、樋⼝幸平、⽇向亘、宮武颯（WILD BLUE）、村重杏奈、もーりーしゅーと、MON7A、⼭下幸輝（WILD BLUE） 他 ※50⾳順
メインアーティスト：EXILE B HAPPY、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW 他 ※50⾳順
MC：EXIT、鷲⾒玲奈 他 ※50⾳順
スタジオMC：柏⽊由紀
ステージ内容：ファッションショー、アーティストライブ、パートナーステージ 他
主催：東京ガールズコレクション実⾏委員会
【Not Sponsored 記事】