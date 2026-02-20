赤西仁、錦戸亮が自宅訪問 巨大テレビ裏での「配線おじさん」姿が話題「貴重なプライベート」「豪邸感すごい」
【モデルプレス＝2026/02/20】歌手の赤西仁が2月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。俳優の錦戸亮が自宅を訪れた際の様子を公開した。
【写真】41歳元KAT-TUN「豪邸感すごい」自宅の巨大テレビ裏で作業する錦戸亮公開
赤西は「人の家に来て勝手に配線変え始める配線おじさん」とつづり、木目調のテレビ台に設置された大画面テレビの後ろで作業をする錦戸を撮影した動画を投稿。ショートパンツスタイルの錦戸が「なんで、こんなぐっちゃぐちゃにできんの？」「ひでぇ繋ぎ方してんだけど」と不満を吐露しつつもケーブル類を整理する熱心な姿が収められている。
また「配線おじさん2」と記した動画でも、錦戸は「太いケーブルに行って、こっちに行ってんねん。壁の中入ってんねんか…壁の中から辿ってるってことは、多分どっかのスピーカー行ってんねん」と必死に説明していた。
この投稿に、ファンからは「優しすぎる」「意外な一面が見れて最高」「貴重なプライベート」「豪邸感すごい」「自然体でいられる関係性が素敵」「ずっと見てられる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
◆赤西仁、錦戸亮の「配線おじさん」姿披露
◆赤西仁の投稿に「意外な一面が見れて最高」の声
