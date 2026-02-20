赤西仁、錦戸亮が自宅訪問 巨大テレビ裏での「配線おじさん」姿が話題「貴重なプライベート」「豪邸感すごい」

赤西仁、錦戸亮が自宅訪問 巨大テレビ裏での「配線おじさん」姿が話題「貴重なプライベート」「豪邸感すごい」