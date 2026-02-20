味の素冷凍食品「たんぱく鶏もも唐揚げ」楽天市場限定発売、独自技術で“高たんぱく×ジューシー”を実現

味の素冷凍食品は、鶏もも肉にソイプロテインを独自配合し高たんぱく化を実現した〈たんぱく鶏もも唐揚げ1kg袋〉を2月19日より、「味の素冷凍食品 楽天市場店」チャネル限定で発売した。同店での価格は1パック税込2,680円。

同品は、ソイプロテイン特有のにおいをやわらげる配合技術(特許出願中)によって肉本来の風味と食感を両立させた、高たんぱくでありながらジューシーなから揚げ。100g(3〜4個)当たりたんぱく質17.3gを含有し、同社従来品〈やわらか若鶏から揚げ ボリュームパック〉と比較して約1.3倍のたんぱく質を摂取できる。

また、世代を問わず食べやすいシンプルな味付けに仕上げた。大容量1kg袋入りで、必要分だけを電子レンジで簡単に調理することができ、昼食やお弁当、夕食のおかず等、さまざまなシーンで手軽にたんぱく質を補える。

同社によれば、健康意識の高まりでたんぱく質摂取に対する注目度が上昇している一方、食事で必要量を満たすことはなかなか容易ではないため、手軽にたんぱく質を摂取できる食品･飲料の市場は年々拡大。プロテイン･高たんぱく商品の市場はこの6年間で約250%に拡大しているという。

こうした背景から、同社では2025年より「食事でおいしくたんぱく質を摂る」シリーズの展開を開始。第1弾として昨年6月に〈たんぱく豚肉餃子1kg袋〉〈たんぱく豚肉焼売1kg袋〉を発売し、継続的に売り上げを伸ばしているという。今回の新商品を加え、シリーズは全3品種となった。

〈冷食日報2026年2月20日付〉