WBA世界ライトフライ級を13度防衛した具志堅用高氏（70）が、日本、OPBF東洋太平洋スーパーバンタム級元王者で、Wake Rise BOXING FITNESS会長の和気慎吾氏（38）のYouTube「和氣慎吾のリーゼントチャンネル」に出演。昭和ボクシングの伝説王者が、井上尚弥（大橋）とならどう戦うか、聞いた。

この質問に対し、具志堅氏は「まずね、打ち合いは避ける。（井上は）パンチがあるから。12ラウンド戦うつもりで、ヒット＆アウェーのアウトボクシングで」と説明した。

とはいえ、具志堅氏は現役時代24戦23勝15KO敗と軽量級ながら高いKO率を誇る。世界戦でも14勝のうち9試合をKOで飾った。

和気氏は「僕が具志堅陣営なら“1ラウンドからぶっ倒しに行け！”と言います」と現役当時のスピードと闘争心なら井上も飲み込める可能性を指摘した。

和気氏のトレーナーを務めていたフレアボクシングジムの赤井祥彦会長も「13度の防衛は技術もあることながらハートの強さと思います」と、打ち合いでも具志堅氏が上回ると予想した。

だが、具志堅氏は冷静。「ビデオを見たらこりゃ打ち合ったら勝てないって分かる」と説明した。

そして、判定勝負になった結果について、「井上が勝つでしょうね」と笑った。

そこまでは現役王者の井上をリスペクトしていた具志堅氏だが、最後に思い出したように「打ち合うときは打ち合うかもしれん」と負けん気の強さの一端を覗かせた。