【速報】24歳の男性巡査を懲戒処分　同僚の財布を持ち去って9万円使い「神戸の海に投棄した」調べると”無店舗型風俗店”で副業

兵庫県警は２０日、県警本部の警備部門に所属する２４歳の男性巡査を、停職３か月処分（懲戒処分）としました。



監察官室によりますと、男性巡査は去年７月、警察施設の敷地内に現金９万円などの入った財布が落ちているのを見つけ、届けずに横領したということです。



■財布「神戸市内の海に投棄した」



同僚が「財布が盗まれたと思う」と申告して発覚、男性巡査は現金９万円を飲食や車検費用に充てたといい、財布は「神戸市内の海に投棄した」と話しているということです。





男性巡査はきょう書類送検されたということです。「身近な人を悲しませることになってしまい、反省しています」と述べているということです。■”無店舗型風俗店”で副業もそして窃盗の疑いで調べる中、思わぬ副業も発覚しました。監察官室によると、金銭の出入りの中で給与以外があり、問うと、無店舗型風俗店で、従業員を送迎するドライバーとして、週に２，３回「副業」していたというのです。男性巡査が金に困っていた様子はなく、調べに対し「お金を貯めたかった」と話したということです。こうしたことから、警察は、きょう付で停職３か月の懲戒処分とし、男性巡査はきょう付で辞職したということです。