千葉県の市川市動植物園で昨年７月に生まれた雄のニホンザル「パンチ」（６か月）は、母ザルの育児放棄が原因で人工哺育で育てられた。

今年１月にサル山に戻った子ザルの心の支えは、オランウータンの大きなぬいぐるみだ。「母親」に寄り添うようにぬいぐるみに抱きつきながら、懸命に群れになじもうとする姿が来園者だけでなく、ＳＮＳで人気となり、多くの人の心を和ませている。（柴田洋希）

小さな体で倍もの大きさのぬいぐるみを引きずり、サル山を行ったり来たりしている。時には母親に甘えるようにじゃれつき、隣でうたたねをする。そんな愛らしい姿を逃すまいと、来園者が「かわいい！」と歓声をあげながら、スマートフォンやカメラで熱心に撮影していた。

パンチは昨年７月２６日に生まれた。漫画「ルパン三世」の原作者にちなんで名付けられた。母ザルは初産だったことや、夏の酷暑による体力低下からか、育児に興味を示さなかった。パンチは生まれた翌日から人工哺育に切り替えられ、哺乳瓶のミルクを飲んで育った。

ニホンザルの子供は母親に抱きつくことで守られ、安心して育つ。同園の担当者は育児放棄されたパンチの「母親」候補を探した。筒状にしたタオルには違和感を示し、他のぬいぐるみでは、力が弱いパンチがつかむことが難しかった。

「母親」に選ばれたのは、マイクロブタと触れ合える園内の「なかよしルーム」に飾られていたオランウータンのぬいぐるみだった。毛足が長いため、しがみつきやすい。手の部分には布製接着テープがあり、パンチをぎゅっと抱きしめることもできた。

サル山には約６０匹が暮らす。パンチをサル山に置いたおりの中で過ごさせるなどして徐々に慣れさせ、今年１月１９日にサル山に戻した。他のサルから威嚇されたり、周囲のサルが騒いで不安を感じたりすると、「母親」のもとに駆け寄って抱きつく。成長とともに一匹で「遊び」に出かける時間も増えたが、しばらくすると戻ってきて傍らでくつろぐ。

同市動植物園課の安永崇課長は「サル山に一生なじめないサルもいる中、パンチは社交的。他のサルに背中をくっつけて打ち解けようとしている」と笑う。

◇

「サル山の中にぬいぐるみを持った子ザルがいます」「成長をあたたかく見守ってください」

同園が５日、パンチの生い立ちとともに、ぬいぐるみと過ごす写真を園の公式Ｘ（旧ツイッター）に投稿したところ、「いいね」が７万件を超えた。閲覧数は３１０万件超に上った。

サル山での日常を伝える投稿には「＃がんばれパンチ」のハッシュタグが付けられ、応援コメントが多数寄せられている。

ぬいぐるみには「オランママ」「オラン母」のニックネームが付けられた。投稿は「大事そうに抱えてて、健気で可愛すぎ」「オラン母さんから離れて、他のお猿とコミュニケーションとれるようになってきている」などと温かいコメントにあふれている。

◇

動植物園には、パンチの先輩となるサルがいる。２００８年に生まれた「オトメ」だ。同じく育児放棄によって人工哺育で育った雌のサルで、人気キャラクター「リラックマ」のぬいぐるみを肌身離さず抱える姿が当時人気となった。オトメはその後、群れに順応し、出産も経験した。

安永課長は「オトメのように、サル山で元気に過ごして幸せになってもらいたい」とパンチに温かいまなざしを向け、「多くの人に園に来てもらい、支えてほしい」と呼びかけている。

販売元のイケア、「予備」のぬいぐるみ寄贈

パンチが親代わりにしているオランウータンのぬいぐるみの販売元である「イケア・ジャパン」（船橋市）は１７日、オランウータンなど同社の動物ぬいぐるみ３３個を市川市に寄贈した。市動植物園が予備のぬいぐるみなどとして活用する。

オランウータンのぬいぐるみは、熱帯雨林の動物の保護など意識啓発も狙った商品で、目などが頑丈に縫い付けられて簡単に取れないようになっており、洗うこともできる。

同園のサル山前広場でこの日寄贈式が行われ、同社のペトラ・ファーレ社長兼ＣＳＯが「ＳＮＳで知り、心を動かされた。（ぬいぐるみが）パンチ君の癒やしになってうれしい」と話した。