MLB・カブスの今永昇太投手が、日本時間20日にキャンプ2度目のライブBP登板。現在の手応えや思いについて明かしました。

この日は制球を乱す場面もありましたが、ヒットは許さず。「自分のやりたいことができた」と振り返ります。さらにいつもと違う環境下でもしっかり自分の思った動きができるかを意識していたそうで「フォームの乱れっていうのは特になかったんで、そこは良かったかなと思いますね」と振り返りました。



出力も出ており「体もいい感じに切れてますし、その体をオフシーズンしっかりつくり上げてきたので。これからしっかり継続して、もっと強くなりたい」と納得の様子。オープン戦に向けては「監督からは、結果はこの時期は関係ないよって言われてますけど。選手としては結果がほしいのが本音なのでね。しっかりと結果を出したいと思いますね」と意気込みました。

この日はピッチコムをつけて投球を実施。いまだ「100%対応できてるかというとそうでもない」とし、対策への思いをにじませます。

WBCを目前に控え、NPBでプレー中の代表選手も習得に向けて取り組んでいるピッチコム。今永投手は「アドバイスはないんですけど…やっぱりキャッチャーから出してもらうパターンは、より入念に話し合っておかないと。自分の球の優先順位とかを理解してもらって、なおかつ、その日の調子も話し合っておかないと、本当に2回は首振れない。2回振った後のグリップの調整とかもあるんで。ランナーも気にしなきゃいけないってなると、やっぱりとても18秒じゃ足りないので。もう返球してもらったらすぐに出してもらうぐらいの方が、僕はやりやすかったですね」と語りました。