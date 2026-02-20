落語家の春風亭一蔵がパーソナリティを務めるラジオ番組『春風亭一蔵 ラジオマガジンフライデー！』（文化放送・金曜日午前8～11時30分）2月20日の放送では、パートナーの水谷加奈アナウンサーとともに、気になるニュースについてトークを繰り広げた。

水谷「一蔵さんが気になったニュースは何でしょうか？」

一蔵「ちょっと冬季オリンピックのことを触れてるテレビとかラジオが多いんで、まあそこは僕は触れないんで安心していただいて。読売新聞の記事で『ポケモンカード25億円超で落札』！」

水谷「えっ？」

一蔵「すごいですよね～。『コロコロコミック』のイラスト大会で入賞した40人にだけしか配られていないピカチュウのカードが25億円。（笑）」

水谷「えっ、1枚？」

一蔵「1枚です」

水谷「えっ、カードでしょ？」

一蔵「カードです」

水谷「25億？」

一蔵「25億。すごくないですか？」

水谷「えっ、なっ、ちょっと、意味と価値がわからないです」

一蔵「まあ、そういうのを集めてる方からしたら、お宝中のお宝ってことですよね」

水谷「え～！？」

一蔵「このニュースを何で読んだかっていうと、この番組の作家が「これどうですか？」ってニュースを60個ぐらい並べてくれる中で、この25億円超で落札という記事の上に『りくりゅうペアに特別ボーナス、それぞれに1000万円』があって、なんか安いなって思っちゃったんですよ（笑）」

水谷「（笑）確かにね」

一蔵「冬季オリンピックは触れないよと言いながら、ちょっとこれだけは触れさせてください。今、水谷さんが「え、カード1枚で？」「25億？」「ちょっとわかんない」って、それが通常の考え方ですよ。でも、集めてる方からしたら、もう何十億払ってでもいいという代物なんですけれども、興味のない方からすると25億は高いよ、という記事の上に『りくりゅう1000万円』」

水谷「1000万も、すごいことなんだけど25億見ちゃうとね」

一蔵「そうなのよ。すごいですよ、これ。木下社長のポケットマネーで出すよと。1000万ずつですから合計2000万円ですよ。まあでも、ポケモンカード25億ですから。というところが面白かったんで取り上げさせていただきました」

――（中略）――

一蔵「それから毎日新聞の記事で『透き通ったイカが派手な模様を演出 理由は求愛』って素敵じゃないですか。エゾハリイカというイカは光を反射するらしいんですけど、それはなんと、メスのイカさんをおびき寄せるような、求愛する時だという研究結果が発表されたということでね。イカさんだってこんなに恋をしているのに…産経新聞の記事 『未婚者の76%「交際相手なし」 結婚、女性「必要性感じない」男性「使えるお金減る」』って寂しいね！ 寂しいよ、イカだってこんな求愛してるのに、ねえ！」

水谷「（笑） イカを見習おう！」

一蔵「未婚者の76%が交際相手なしなのよ。76%ってわかります？ 4人に3人ですからね」

水谷「多いですね」

一蔵「そう、イカがこんなに求愛しているのに」

水谷「（笑） イカになろう」

他にも様々なニュースをピックアップ！ トークの続きはradikoのタイムフリー機能でお確かめください。