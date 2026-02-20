¡Ú£Ç£Ì£Å£Á£Ô¡ÛÃæÅè¾¡É§¡¡£Ì£É£Ä£Å£Ô¡¡£Õ£×£Æ¡¡£Ö£¸Àï¤ÎÁê¼ê¤ÏÅÏÊÕÁÔÇÏ¡¡²¦ºÂÉõ°õ¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡Ä
¡¡£Ç£Ì£Å£Á£Ô¤Ï¡Ö£Ì£É£Ä£Å£Ô¡¡£Õ£×£Æ¡¡£Ö£å£ò¡¥£¸¡×¡Ê£³·î£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·ÌÚ¾ì£±£ó£ô£Ò£É£Î£Ç¡Ë¤Ç¡¢£Ì£É£Ä£Å£Ô¡¡£Õ£×£ÆÀ¤³¦²¦¼Ô¤ÎÃæÅè¾¡É§¡Ê£³£·¡Ë¤¬ÅÏÊÕÁÔÇÏ¡Ê£²£·¡Ë¤òÁê¼ê¤Ë£Ö£¸Àï¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÅè¤Ï£±£±Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤ÇÀÄÌÚ¿¿Ìé¤ò²¼¤·£Ö£·¤ËÀ®¸ù¡£¤½¤Î»î¹ç¸å¡ÖÅ¨¤Ê¤·¡×¤Î¾õÂÖ¤Ç¼¡´üÄ©Àï¼Ô¤ËÌ¾¾è¤ê½Ð¤ëÁª¼ê¤â¸½¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö¤â¤¦Éõ°õ¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¶ØÃÇ¤Îà²¦ºÂÉõ°õá¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«¤é¤¬²¦ºÂ¤òÃ¥¼è¤·¼«Ê¬¤Î¼ê¤ÇÉõ°õ¤¹¤ë¤ÈÀë¸À¤·¤¿¤Î¤¬ÅÏÊÕ¤À¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤Î£²¿Í¤¬²¦ºÂ¤ò¤«¤±¤ÆÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÉõ°õ¤Ë°Û¤ò¾§¤¨¡¢Ä©Àï¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿°ËÆ£µ®Â§¤È°æÅÚÅ°Ìé¤Ë¤è¤ë¡¢¼¡´üÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤â·èÄê¡£º®¤È¤ó¶Ë¤Þ¤ë£Õ£×£Æ²¦ºÂ¤ò¤á¤°¤ëÁè¤¤¤Ï¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤¦¤«¡£
¡¡¤Þ¤¿£Ö£·Àï¤ÇÇÔ¤ì¤¿ÀÄÌÚ¤ÏÁ°¸ýÂÀÂº¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¹â¶¶¹¬¸÷¡¢È¬¿Ü·ýÂÀÏºÁÈ¤ÈÂÐÀï¡£¡ÖÅÚÊýÎ´»Ê£Ö£ÓÌîÂ¼Ä¾Ìð¡×¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Û¤«¡¢Æ»ÃåÃåÍÑ¤Î½À½Ñ¥Þ¥Ã¥Á¤Ç£Ô¡½£È£á£÷£ë¤È»°ÉÙ³õæÆ¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¡£