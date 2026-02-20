EXITりんたろー。印象ガラリな新ヘア披露「爽やかイケメン」「笑顔が素敵」とファン絶賛
【モデルプレス＝2026/02/20】お笑いコンビEXITのりんたろー。が2月19日、自身のInstagramを更新。ヘアメンテナンスを行ったことを報告した。
【写真】39歳吉本人気芸人「爽やかイケメン」雰囲気一変ダークな巻き髪姿
りんたろー。は「ベンチャーズDAYの前にサクッとヘアメンテ」と、2月19日に開催され、EXITがスペシャルゲストとして登壇した「NTT DOCOMO VENTURES DAY 2026」の前にヘアメンテナンスをしたことを報告。写真数枚をリール動画に編集して公開した。以前のハイトーン系のヘアカラーから少しダークなトーンの色合いに変え、緩めの巻き髪姿で無邪気な笑顔を見せている。
この投稿にファンからは「爽やかイケメン」「笑顔が素敵」「印象変わりますね」「めちゃくちゃ似合ってる」「かっこ良すぎ」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆りんたろー。ヘアメンテ報告
◆りんたろー。の投稿が話題
