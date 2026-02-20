東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【日本】

消費者物価指数（1月）08:30

結果 1.5%

予想 1.6% 前回 2.1%（前年比)

結果 2.0%

予想 2.0% 前回 2.4%（生鮮食料品除くコア・前年比)



※要人発言やニュース

【日本】

高市首相

「成長のスイッチ」を押して、押して、押して、押して、押しまくる

財政規律に十分配慮した財政政策こそが「責任ある積極財政」

市場の信認を損なう野放図な財政政策をとるわけではない

財政の持続可能性を実現し、マーケットからの信認を確保



【中東情勢】

トランプ米大統領はイランに「限定的」な軍事攻撃を検討（WSJ）

全面的な攻撃には至らない見通し、大規模報復を招く可能性も低い

イランが要求を拒否し続ければ米国は「大規模」攻撃で応じる

トランプ氏はイランの核活動が崩壊するまで追い込む可能性



【米国】

デイリー・サンフランシスコ連銀総裁

昨年の累計75bp利下げを受けて金融政策は「良好な状態」にある

関税の影響が薄れるにつれインフレはさらに低下すると見ている

物価と完全雇用はどちらも良好な状態、政策も良好な状態にある



ミランFRB理事

今年の利下げ回数が従来の想定よりも少なくなる可能性がある



【NZ】

ブレマンNZ中銀総裁

金融政策が経済とインフレに影響を与えるまでに時間がかかる

現在のインフレ状況ではなく今後のインフレ予測に基づいて行動する

インフレが目標範囲（1％-3%）から外れることは決して好ましいことではない

今四半期には目標範囲に戻ると予想しており、今後12カ月で中間値に戻ると確信



コンウェイNZ中銀チーフエコノミスト

軽率な金利引き上げは行わない、早期にブレーキをかければリスク生じる

インフレが冷え込むとの見通しを踏まえると利上げに関しては慎重だ

インフレが目標範囲（1％-3%）の下限を突き抜けることは望んでいない



【ユーロ圏】

ラガルドECB総裁が任期満了まで総裁としての任務を全うする意向示す

成果を確固たるものにし、堅固で信頼できる状態に保つ必要

自身の使命は物価・金融の安定、ユーロを守ることだ



【その他】

トランプ米大統領

米国はエイリアンやUFOに関するファイルの公開を開始する

