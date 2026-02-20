finalは、VTuber「周防パトラ」とのコラボモデル第4弾の有線イヤフォン「VR1000 for ASMR Patra White/Patra Black」の一般販売を2月20日より開始した。価格は5,980円。

直販サイトで限定販売した際に多くの人から反響があり、販売終了後も、全国の販売店での取り扱いを希望する声が多数あったことから、「パトラさんとご相談をした結果、一般販売を開始できる運びとなりました」としている。

「VR1000 for ASMR Patra Black」

「VR1000 for ASMR Patra White」

また、第4弾コラボモデルの一般販売を記念して、第3弾コラボモデル「ZE500 for ASMR -Patra Black/Patra White-」を直販サイトにて、2月22日10時より再販売する。直販価格は19,600円。数量限定で、売り切れ次第終了となる。

「ZE500 for ASMR -Patra Black-」

「ZE500 for ASMR -Patra White-」

第4弾コラボモデルのVR1000 for ASMR Patra White/Patra Blackは、周防パトラのコラボ企画では初めての有線モデルを採用。2025年4月に実施の第4弾コラボ製品プロジェクトのアンケートで、有線イヤフォンを望む声を数多くあったことから製品化が実現した。

finalのこれまでの知見を活かし、特に周防パトラのコンテンツに最適化した音質設計を採用。最もこだわった部分は「近接的な音の柔らかい質感をより精細に再現すること」だという。

例えば、吐息が耳にかかるようなシーンでは、従来のイヤフォンではマイクに息が当たる際の高音域のノイズが気になることがあったが、同製品ではそのようなノイズ感を徹底的に排除し、本当に耳に吐息が触れたのではないかと錯覚するほどの生々しい感覚を体感できるとする。

デザインは周防パトラが完全監修。前回好評だったデザインを踏襲し、白を基調とし、優しく癒やす大天使をイメージした「Patra White」と、シックな黒をベースとした、ちょっと大人な小悪魔を想起させる「Patra Black」を用意。

パッケージも周防パトラ監修のオリジナルデザイン。「Patra White」と「Patra Black」をそれぞれイメージした配色で、パッケージの裏側にはパトラさんの直筆サインプリントを施している。同梱のシリコン製ケースは、ケーブルを丸めて手軽に収納できる。ケースの蓋にもパトラオリジナルのクローバーマークが添えられている。

Patra Blackパッケージ

Patra Blackシリコン製ケース

Patra Whiteパッケージ

Patra Whiteシリコン製ケース

筐体は、指紋汚れの付きにくいマット塗装仕様を採用。周防パトラのトレードマークを「Patra White」はシルバー、「Patra Black」はゴールドで施している。

付属のイヤーピースは「TYPE E soft」。finalの定番イヤーピース「TYPE E」と比較して、より柔らかなシリコン素材を使用し、耳が痛くなりにくい、快適な装着感が特長。イヤーピースも「Patra White」「Patra Black」それぞれに合わせたカラーを採用している。

特典として、描き下ろしイラストカードを用意。カードの裏には周防パトラから皆様に宛てた特別なメッセージ付きとなっている。カードに記載されているQRコードを読み取り、秘密のパスワードを入力すると、4K解像度の限定描き下ろしイラストと新収録の「限定ASMR作品」がダウンロード可能。「Patra White」「Patra Black」によって、異なる画像と音声が用意されている。

描き下ろしイラストカード「Patra Black」

描き下ろしイラストカード「Patra White」

また、ビックカメラ池袋本店限定で「周防パトラのASMRイヤホン特別コーナー」を設置。コーナーには専用端末を準備しており、周防パトラのコンテンツで試聴できる。