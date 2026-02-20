ポッカレモン、今年度売り上げが過去最高 健康意識の高まり背景 ドレッシングブランドを展開
サッポロホールディングスのグループ企業であるポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社が20日、『ポッカレモン100』ブランドの販売が好調に推移し、2025年度売り上げが過去最高を達成したと公式Xで発表した。
【写真】美味しそう…ポッカレモンが発売するドレッシング
『ポッカレモン』は1957年から販売が続くロングセラーブランド。同社によると、健康意識の高まりを背景に、24年9月に機能性表示食品にリニューアルした『ポッカレモン100』の販売好調が主な要因となり、同ブランドは25年度の売上金額が前年比117％となり、過去最高を達成した。
Xでは「日本にレモンが伝わったのは明治初期の1873年頃とされ、まだ150年ほどの歴史です。食文化の違いから海外の消費量には及ばないものの、少しずつ日本の食卓に根付き始めており、この変化がとてもうれしいです」とつづり、「“レモンのある暮らし”があたりまえになる未来を目指し、これからもレモン果汁100％の『ポッカレモン100』を通じて、皆さまの健やかな食生活に寄り添ってまいります」とした。
同社は「レモン味の接点拡大」を具現化するブランドとして新ブランド『ポッカレモン食彩』を立ち上げる。レモンが決め手のドレッシングを展開し、『ポッカレモン食彩 レモンとオリーブオイル』『ポッカレモン食彩 クリーミーレモネーズ』を3月2日から全国で発売する。
【写真】美味しそう…ポッカレモンが発売するドレッシング
『ポッカレモン』は1957年から販売が続くロングセラーブランド。同社によると、健康意識の高まりを背景に、24年9月に機能性表示食品にリニューアルした『ポッカレモン100』の販売好調が主な要因となり、同ブランドは25年度の売上金額が前年比117％となり、過去最高を達成した。
同社は「レモン味の接点拡大」を具現化するブランドとして新ブランド『ポッカレモン食彩』を立ち上げる。レモンが決め手のドレッシングを展開し、『ポッカレモン食彩 レモンとオリーブオイル』『ポッカレモン食彩 クリーミーレモネーズ』を3月2日から全国で発売する。