人気レースクイーンの橘香恋（29）が20日までに自身のインスタグラムを更新。モノトーンのショーパン・コスチューム姿を披露した。

「おはよう 初めての大阪オートメッセ 久しぶりにフィービレ様のブースで立てたことと れむちゃんと橋さんと一緒で楽しくて嬉しかった」と、13〜15日に開催された「大阪オートメッセ2026」に参加したことを報告。

白のブラトップに黒のジャケット＆ショートパンツのモノトーンコーデのコスチューム姿の写真などをアップし「うちんちの車はみんながプレゼントしてくれた フィービレ様のカーケア商品でキレイにしています パパが休みの日に家族みんなで洗車する時間好きなんだよね〜っ」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「可愛らしい」「オートメッセのコスチューム可愛い〜」「ますます魅力的で可愛いですね〜！！」「素敵だ！」「ショートカットが似合って可愛いです」「笑顔もコーデも素敵で美人で可愛い」「洗車動画もみたい」などの声が寄せられている。

橘は、2018年に「エヴァンゲリオンレーシングレースクイーン」渚カヲル役としてレースクイーン・デビュー。25年は「D'stationフレッシュエンジェルズ」などで活動。今年1月10日に開催された、25年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアンバサーダーアワード2025」を受賞したほか、「週刊プレイボーイ賞」「メディバンネップリ賞」「テレビ東京賞」の4冠に輝いた。

愛知県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル64、スリーサイズはB72・W60・H80。血液型O。趣味はゲーム、特技は華道で、スポーツは全て得意。