「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート女子・フリー」（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

アリサ・リュウ（米国）がＳＰ３位から、逆転の金メダル。米国勢としては２００２年のソルトレイクシティ五輪のサラ・ヒューズ以来、２４年ぶりの金メダルとなった。

ゴールドの衣装で会場を熱気に包んだリュウ。３回転ルッツ−３回転トーループなど、大きなミスなく演技を完遂。笑顔で演技を終えると、歓喜の雄たけびをあげた。

１３歳だった２０１９年に女子史上最年少で全米選手権を制覇。今大会は跳んでいないが、かつては４回転ルッツやトリプルアクセルも成功させており、「天才少女」と呼ばれた。６位に終わった２２年北京五輪後、１６歳で現役を引退。昨季電撃復帰すると、世界選手権優勝やＧＰファイナル制覇。今大会も存分に力を発揮した。

ＳＮＳでも「まだ２０歳か…」「１６歳で引退して２０歳で金メダリストになるとは」「貫禄もあるけどまだ２０歳…？！」「次のオリンピックも目指せるじゃん」「ベテラン感が凄いけど、まだ２０歳なんだよね」「なんなら自国開催の８年後もいけそう。。。本人が飽きなければだけどｗ」とその年齢と可能性に驚きの声が集まっていた。