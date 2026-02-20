クーパー・フラッグがNBAデビュー戦で着用したユニフォームが約1億5500万円で落札

2月20日（現地時間19日、日付は以下同）。ダラス・マーベリックスの新人クーパー・フラッグが、NBAデビュー戦で着用したユニフォームが今月上旬に『Sotheby’s』（サザビーズ）を通じてプライベートながら100万ドル（約1億5500万円）で落札されたと『Yahoo Sports』が報じた。

2025年のドラフト全体1位でマブスから指名されたフラッグは、昨年10月23日のサンアントニオ・スパーズ戦でNBAデビュー。31分32秒の出場で、10得点10リバウンド1スティールをマーク。

昨夏のサマーリーグデビュー戦でフラッグが着用したユニフォームは、9万5250ドル（約1476万3750円）で昨年8月に『Sotheby’s』のオークションで落札されていた。

NBAデビュー戦でフラッグが着用したユニフォームは、彼のコレクターズアイテムでは最も高額で落札されていることから、マブスのルーキーが注目を浴びていることを如実に表していると言えるだろう。

19歳のフラッグは、今シーズンここまで49試合へ出場。ルーキー全体でトップとなる平均20.4得点に6.6リバウンド4.1アシスト1.2スティール、フィールドゴール成功率48.2パーセント、フリースロー成功率80.4パーセントを残している。

なお、フラッグは今月11日のフェニックス・サンズ戦で左足中足部を捻挫。13日のロサンゼルス・レイカーズ戦、14日の「2026 カストロール ライジングスターズ」、さらには21日のミネソタ・ティンバーウルブズ戦も欠場することが発表されている。

シャーロット・ホーネッツのコン・カニップルとともに新人王の有力候補に入っているフラッグが、いつ復帰できるかに注目したいところだ。

【動画】今年1月にフラッグが決めたトッププレー集！





